Ex-schaatser Kevin Van der Perren over pesten: "Mijn maag keert nog steeds om als ik door een schoolpoort loop" TK

11 februari 2018

08u48

Bron: De Zondag 0 De week tegen pesten zit er net op, maar wie effectief het slachtoffer is van pestgedrag, moet er alle dagen mee omgaan. Ex-kunstschaatser Kevin Van der Perren kan ervan meespreken. Hij had het vroeger erg moeilijk op school, vertelt hij in De Zondag.

Van der Perren vertelde tijdens zijn profcarrière regelmatig dat hij komaf wilde maken met het vrouwelijke karakter van de sport. "Dat is een trauma uit mijn jeugd. Ik was een populaire jongen, had veel vrienden. Tot ik op mijn tiende met schaatsen begon. Dan ben ik jarenlang gepest. Dat was keihard. Als je niet op mannen valt, maar je wordt voortdurend homo genoemd, dan doet dat pijn. Ik heb me heel mijn leven verzet tegen dat beeld."

Hij heeft ooit een pestkop in het toilet geduwd. "Ja, zijn kop erin en doorgetrokken. En dan kreeg ík een gedragscontract van de school. Mijn ouders waren kwaad op mij. Ik wou stoppen met school, maar ik mocht niet van thuis. Weet je, als ik vandaag door die schoolpoort loop, wat soms gebeurt als ik een show geef, keert mijn maag nog steeds om. Dat blijft bij."

"Weet je wat het grote probleem is? Je kan bij niemand terecht. Je ouders kunnen je niet helpen. De school ook niet. Ik heb al vaak tegen Jenna gezegd: als ik tijd heb, wil ik zelf iets ondernemen tegen pesten op school. Dat tekent je voor het leven. Mijn zelfvertrouwen is tot op vandaag zwaar aangetast."