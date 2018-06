Ex-Rode Duivel Gilbert Bodart lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen avh

27 juni 2018

12u06

Bron: Belga 0 Ex-doelman Gilbert Bodart zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in Grâce-Hollogne de lijst trekken van de rechtse partij La Droite.

Bodart (55) speelde onder meer bij Standard en Bordeaux en werd twaalf keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Na zijn spelerscarrière in 2001 werd hij trainer. Hij kwam echter vooral in het nieuws wegens zijn gokverslaving en zijn gerechtelijke perikelen. Hij zat een tijdje in de cel.

Overval en bedreigingen

Bodart werd veroordeeld in de zaak van de gokchinees Ye, voor zijn medeplichtigheid aan een overval in 2008 op de Grotten van Han en voor het verspreiden van vals geld. Recent diende ex-voetballer en trainer Eric Gerets klacht in tegen Bodart wegens bedreigingen.