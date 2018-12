Ex-rechterhand Trump komt migratiepact bij ons afbranden ARA

03 december 2018

05u00 4 Twee dagen voor de top in Marrakesh plant extreemrechts een internationale 'spoedmeeting' tegen het migratiepact, in het Vlaams Parlement. Op vraag van Vlaams Belang komen de Franse Marine Le Pen en voormalig Trump-strateeg Steve Bannon de VN-tekst met de grond gelijkmaken.

Nu steeds meer landen het VN-migratiepact de rug toekeren, voert Europees extreemrechts de druk op de twijfelaars verder op. Op zaterdag 8 december, twee dagen voor de VN-top in Marrakesh, halen ze zwaar populistisch geschut naar Brussel: Steve Bannon, de voormalige rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook Marine Le Pen van het Franse Rassemblement National (vroeger: Front National) komt.

Bannon leidde Trump in 2016 naar de overwinning. Hij was het die de Republikein in de campagne aanspoorde om radicale blanke nationalisten niet al te zeer voor het hoofd te stoten, omdat zij nu eenmaal zijn trouwe achterban zijn. Nadien stond hij hem bij als opperstrateeg in het Witte Huis. Vorig jaar werd hij ontslagen na een interne machtsstrijd met de nieuwe stafchef. De 64-jarige Amerikaan heeft sindsdien een nieuwe missie: hij reist door Europa om de rechtse populisten te verenigen. Bannon hoopt dat de populisten in 2019 een derde van de zetels in het Europees Parlement binnenhalen. Met zijn beweging 'The Movement' wil hij hen ondersteunen, met data-analyses en advies. Sommigen vermoeden dan ook dat Bannon de drijvende kracht is achter de anticampagnes tegen het migratiepact in de verschillende lidstaten.

Stoefen

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die de meeting mee organiseert, ontkent dat met klem. "Het is onze Oostenrijkse zusterpartij FPÖ die het startschot gegeven heeft vanuit de regering-Kürz. Daarna is alles als dominostenen beginnen te vallen."

Het initiatief voor de meeting komt van de Europese moederpartij 'Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid', waarin Vlaams Belang zich verenigt met onder meer de Italiaanse Lega en de FPÖ. "Bannon zit hier voor niets tussen, dat kan ik niet genoeg benadrukken", aldus Van Grieken. "Er is ook geen officiële samenwerking tussen Bannon en onze Europese partij, maar natuurlijk kunnen we veel van hem leren. Trouwens, mocht Bannon echt achter onze campagne zitten, dan zou ik daar wel mee stoefen hoor."

Van Grieken kreeg van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) de toestemming om zijn 'spoedmeeting' in één van de zalen van het Vlaams Parlement te houden. Extreemrechts wil het de Europese landen die wel nog achter het pact staan (of zwaaien met verklarende nota's) lastig maken. "Italië, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen hebben de tekst intussen verworpen, maar in verschillende West-Europese landen blijft de wereldvreemdheid zegevieren", aldus Van Grieken. "Wij zullen de druk in ieder geval blijven opvoeren, tot het te laat is."