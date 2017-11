Ex-profbokser Ismail Abdoul incasseerde 14.500 euro pensioen van overleden vader. Toen maakte hij foutje Jurgen Eeckhout hr

11u04

Ismail Abdoul in 2016 tijdens een boksgala in Gent. Voormalig profbokser Ismail Abdoul uit Destelbergen riskeert 300 uur werkstraf voor uitkeringsfraude. De man incasseerde in totaal nog 14.500 euro pensioen van zijn vader, die anderhalf jaar eerder overleden was in Mauretanië. Hij werd betrapt toen hij een man zonder papieren inschakelde om het paspoort van zijn vader te verlengen.

Het geld stortte hij grotendeels door naar zijn thuisland om zijn familie te helpen. Abdoul viel door de mand toen hij zich aanmeldde aan het loket van de burgerlijke stand. Het identiteitsbewijs van zijn overleden vader was vervallen, terwijl het attest van zijn overlijden nog niet tot in ons land was geraakt. Om dat paspoort te laten verlengen, had hij een man zonder papieren meegenomen. Omdat die in de verste verte niet leek op de foto van het oude paspoort, werd de loketbediende achterdochtig. Er werd een klein onderzoek gestart waaruit bleek dat de vader al in augustus 2015 was overleden. Dat had Abdoul zelf verklaard na zijn laatste kamp. Het geld is ondertussen integraal teruggestort.