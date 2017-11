Ex-president François Hollande brengt bezoek aan Molenbeek: "Symbolisch om hier twee jaar na aanslagen te zijn" hr dcfb

16u53

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Baert Marc Francois Hollande, premier Charles Michel en burgemeester Françoise Schepmans. De ex-president van Frankrijk, François Hollande, heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan Sint-Jans-Molenbeek. Samen met premier Charles Michel kreeg hij een rondleiding van karikaturist Plantu op de tentoonstelling Traits D'Union. Le vivre ensemble en dessins de presse’.

Hollande kwam op uitnodiging van cartoonist Jean Plantureux, alias Plantu, die de tentoonstelling organiseert. De karikaturen van Plantu en verschillende andere cartoonisten worden tentoongesteld in kasteel Karreveld. Het waren de jongeren van Molenbeek die de tekening uitkozen om tentoon te stellen. Hollande zat na de rondleiding samen met enkele jongeren van de Molenbeekse jeugdraad. Ze bespraken de vooroordelen die leven over Molenbeek en gaven hun mening over de verschillende cartoons.

De gewezen Franse president verwees naar de terroristische aanslagen van Parijs en het feit dat sommige terroristen afkomstig waren van Molenbeek. "Maar ik wilde graag terugkomen naar Molenbeek om te tonen dat deze wijk ook garant staat voor waarden, principes en vrijheid", verklaarde Hollande. "Het is symbolisch om hier twee jaar na de aanslagen te zijn. Het is ook een teken dat er hoop is en dat we onverzettelijk moeten zijn tegenover het terrorisme. En we moeten ook de boodschap verspreiden dat de toekomst anders kan zijn dan het heden."

"Naast de nodige veiligheidsmaatregelen, moeten we bovendien onze waarden promoten: de vrijheid van meningsuiting, tolerantie en het feit dat we vrij zijn om te geloven of niet te geloven", voegde Charles Michel eraan toe.

Cartoons

Na een bezoek aan de tentoonstelling namen Michel en Hollande ook deel aan een debat met onder meer jongeren uit Molenbeek, burgemeester Françoise Schepmans (MR) en de cartoonisten Plantu, Kroll en Geluck.

Een aantal jongeren lieten weten dat ze de cartoons over religie niet apprecieerden. "De vrijheid van meningsuiting is een garantie om samen te leven", antwoordde Hollande. "Als we de vrijheid van de cartoonisten aanvallen, is het misschien de jouwe die binnenkort in twijfel wordt getrokken."

Baert Marc Francois Hollande brengt een bezoek aan de tentoonstelling met cartoons.

Baert Marc Francois Hollande in Molenbeek: nog even een groeps-selfie.

Baert Marc Francois Hollande en Charles Michel in gesprek met burgers van Molenbeek.