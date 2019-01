Ex-premier Di Rupo (PS): “Jambon eerste minister? Onbespreekbaar!” HR

19 januari 2019

17u23

Bron: La Meuse, belga 0 Ex-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon trekt voor N-VA de Kamerlijst als kandidaat-premier bij de komende verkiezingen. “Jambon eerste minister? Dat is onbespreekbaar”, zegt Elio Di Rupo (PS) vandaag in kranten van Sudpresse.

De ex-premier hoopt dat de Franstalige partijen een blok zullen vormen tegen N-VA. “Ik heb gehoord dat Jan Jambon kandidaat-premier is”, zegt Di Rupo. “Daar is in Wallonië nauwelijks reactie op gekomen. Dit zou voor elke Franstalige onbespreekbaar moeten zijn. Maar los van de PS, is er niemand die het zegt...”

De topman van de Parti Socialiste vindt het absoluut niet kunnen dat “iemand die deel uitmaakt van een separatistische partij”, aanspraak maakt op de post van eerste minister. “Jambon lijkt gematigd, maar is het niet.”

Onbestuurbaar

Jan Jambon (N-VA) komt zelf ook aan bod in de Franstalige weekendkranten. In La Libre Belgique en La Dernière Heure zegt hij dat “de nationalistische dimensie essentieel is” voor zijn partij. “We willen de Franstalige kiezers in Brussel overtuigen, maar we zullen nooit lijsten in Wallonië presenteren omdat de N-VA voorstander is van autonomie”, stelt hij. Als de Franstaligen de linkerzijde kiezen, zal België onbestuurbaar worden, aldus nog Jan Jambon. “Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak.”

De Wever

Di Rupo stelt in het interview in de Supresse-kranten ook nog dat we “veel te veel aandacht besteden aan wat Bart De Wever zegt. Van zodra die zijn mond opent, is het vertrokken...”, klinkt het.

