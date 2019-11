Ex-preformateur Rudy Demotte (PS) voert druk op Open Vld en CD&V op SPS

07 november 2019

10u50

Bron: Belga 0 “Open Vld en CD&V staan voor een maatschappelijke keuze. Zij moeten beslissen of ze het land en zijn evenwichten willen vrijwaren.” Dat heeft Rudy Demotte (PS), tot voor enkele dagen preformateur aan de zijde van Geert Bourgeois (N-VA), gezegd op Bel RTL.

Maandag brachten Demotte en Bourgeois verslag uit over hun opdracht bij koning Filip. Ze vroegen het staatshoofd om hen van hun opdracht te ontheffen. Een dag later werd Paul Magnette aangesteld als informateur.

Demotte vindt dat de voorzitter van de PS de tijd moet krijgen om zijn opdracht tot een goed einde te brengen, zei hij donderdag. “Hij zal onderzoeken of er oplossingen bestaan (voor de huidige blokkering, red.). Het is een moedige en intelligente man, dus ik heb vertrouwen in hem.”

Demotte voert de druk op Open Vld en CD&V intussen op. De politieke keuzes die zij maken lijken cruciaal te zijn in het kader van de regeringsvorming. Zo beschikt niet alleen een paars-gele coalitie (met socialisten, liberalen en N-VA) over een meerderheid in de Kamer, hetzelfde geldt voor paars-groen (socialisten, liberalen en groenen), eventueel aangevuld met CD&V en/of cdH. Officieel wijzen Open Vld en CD&V die piste af. Met de N-VA zouden ze hun coalitiepartner in de Vlaamse regering federaal op de oppositiebanken zien belanden.

Geen splitsing

Ook een bourgondische coalitie is rekenkundig mogelijk, maar zo’n samenwerking tussen socialisten, liberalen en N-VA is volgens Demotte haast onmogelijk op de been te brengen. “De situatie is extreem complex omdat de N-VA ons op het spoor van de splitsing van het land zet.” Volgens de voorzitter van het parlement van de Franse gemeenschap is de PS wel degelijk bereid om over institutionele zaken te praten, “maar alleen als dat niet tot de splitsing (van België) leidt”.

Ondanks alle moeilijkheden blijft Demotte ervan overtuigd dat er met de kaarten zoals ze nu op tafel liggen een regering kan worden gevormd. “Als dat niet zo zou zijn, zouden we het niet proberen.”

Demotte zei nog niet te spreken te zijn over de uithaal van oud-premier Charles Michel (MR) naar de PS en de N-VA, als zouden zij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de blokkering. “Olie op het vuur”, vindt Demotte.