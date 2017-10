Ex-portier van Antwerpse BV-club The Villa veroordeeld tot 12 jaar cel Patrick Lefelon hr

10u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV Ilias Zohrie (28), de vroegere portier van de Antwerpse discotheek The Villa, is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot 12 jaar cel.

De Antwerpse rechtbank heeft het openbaar ministerie gegeven waar het om vroeg. De 'gevaarlijkste portier' van het land, Ilias Zohrie is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij perste andere portiers, uitbaters en klanten van de populaire Antwerpse discotheek The Villa af. "Als hij geen geld kreeg, was het kot letterlijk te klein", zegt de advocaat van The Villa. Ook privé ontsnapte niemand aan zijn schrikbewind. Suzy Jacques, de ex van chef Wout Bru, kreeg tijdens haar relatie met Zohrie rake klappen.



Baby bedreigd

Een afgeperste collega van De Villa krijgt een schadevergoeding van 41.000 euro. Zohrie was thuis bij de collega binnengevallen en had zelfs zijn pasgeboren kindje bedreigd.



The Villa werd vijf jaar geleden opgericht door Raf Doms en Junior Grassi. Ilias Zohrie (28), die wel eens in hun vroegere bar kwam, wierp zich op als 'floormanager', een functie die hij via afpersing bekwam. Hij dreigde ermee de boel op stelten te zetten, als ze hem niet aanwierven.

