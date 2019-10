Ex-patiënte verbaasd en woedend: “Psycholoog heeft doodleuk mijn levenstrauma verpatst aan misdaadauteur Toni Coppers” (En nu staan ze in de boeken top 10) IBO RTZ

04 oktober 2019

15u53 24 Met stijgende verbazing las een ex-patiënte van een Limburgse traumapsycholoog afgelopen zomer het boek ‘Het vergeten meisje’ van de bekende Vlaamse misdaadauteur Toni Coppers. Want het verhaal leek een doorslagje van haar eigen leven. Nog groter werd haar verbazing toen de auteur uitvoerig de psycholoog bedankte met wie hij nauw had samengewerkt. Dat was háár traumapsycholoog. Ze stapt nu met een klacht naar de commissie die de deontologie van psychologen moet bewaken. “De psycholoog heeft doodleuk mijn levenstrauma’s verpatst aan een misdaadauteur,” zo klinkt het boos. De psycholoog in kwestie, Erik De Soir, reageert onthutst: “Ik gaf Coppers enkel wat info over het werken met hypnose, nooit over zaken uit patiëntendossiers.”

De ex-patiënte wil graag bevestigen dat een klacht is ingediend, maar wil zeker niet met haar naam in de krant. “Want wat ik meegemaakt heb, is dan ook echt heel gevoelig,” vertelt ze. “Het gaat over het verlies van een kind, over een aanranding op jeugdige leeftijd en over incidenten op het werk. Daar loop je toch niet mee te koop? Alles is destijds in alle vertrouwen besproken met de psycholoog. Zo iemand is opgeleid om je te helpen, en dat met een heel strikte deontologie. Je mag er van uit gaan dat hij jouw problemen niet doorvertelt aan iedereen die het horen wil? Laat staan dat hij jouw ‘strafste anekdotes’ doorgeeft aan een misdaadauteur? Sinds deze zomer staan de moeilijkste momenten uit mijn leven in de boeken top 10.”

Mijn doodgeboren zoontje? Hij staat met naam en toenaam in een boek dat als fictie verkocht wordt. En neen, ik ben niet de enige. Meer patiënten zijn er het hart van in. Heel hun verleden en al hun vertrouwelijke gesprekken zijn plots weergegeven in een misdaadboek. Hoe ziek is dat?

Letterlijk, zelfs namen van familie en vrienden

“Ik heb mijn dagboek naast het boek van Toni Coppers gelegd”, klinkt het verder. “Er zijn gewoon hele fragmenten letterlijk overgenomen. Zelfs de namen van mijn familie en vrienden staan er letterlijk in. De schrijver deed niet eens de moeite om eigen namen te verzinnen. Niet hij, maar ik ben de auteur van dit verhaal. Vrienden en familie die mijn verleden kennen, herlazen net als ik een donkere periode die we hadden meegemaakt. En ze spelen er nog zelf in mee ook.”

“Enkel over hypnose gepraat”

Traumapsycholoog Erik De Soir reageert onthutst op de klacht. “Ik viel vanmorgen uit de lucht toen ik vernam dat er klacht was ingediend tegen mij. Ik wil hier nu niet dieper op ingaan, maar ga wel met mijn advocaat bekijken welke verdere stappen we gaan nemen. Want ik kan niet aanvaarden dat mijn reputatie schade berokkend wordt. Ik wil nog wel meegeven dat ik inderdaad een gesprek heb gevoerd met Toni Coppers, de auteur van ‘Het Vergeten Meisje’. Hij heeft me aangeschreven met de vraag of ik hem meer uitleg wilde geven in verband met het gebruik van hypnose. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb met Toni Coppers alléén gesproken over hypnose, nooit over zaken uit patiëntendossiers.”

Vrolijke wijkagente

Het boek van misdaadauteur Toni Coppers gaat over een vrolijke jonge wijkagente. Als ze bij de routinecontrole van een woning een bloedbad aantreft, slaagt ze er niet in haar collega’s te alarmeren: ze gaat volledig in shock. Haar therapeut stelt hypnose voor om het trauma te helpen verwerken. Maar als tijdens de hypnose de deur van haar kindertijd opent, belandt ze in een nog grotere nachtmerrie. Precies wat de vrouw die nu een klacht indient ook heeft meegemaakt.