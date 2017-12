Ex-partners getuigen op proces over moord na ruzie over bedprestaties hr

16u55

Bron: Belga 1 Proot Eddy Boerjan tijdens de reconstructie. Op het correctionele proces tegen Eddy Boerjan (48) hebben twee ex-partners van de beklaagde een getuigenis afgelegd. De Blankenbergenaar staat terecht voor de moord op zijn ex Petra Vanaerde (44). Tijdens een mogelijke ruzie over zijn bedprestaties bracht de beklaagde het slachtoffer met messteken om het leven.

Eddy Boerjan had tot twee maanden voor de feiten een vrij tumultueuze relatie met het slachtoffer. Op 17 september 2015 hadden ze afgesproken om nog eens te praten. Volgens de beklaagde liep dat gesprek uit de hand toen hij zijn spaargeld en persoonlijke spullen terugvroeg. Op het moment van de breuk zou het slachtoffer alles immers meegenomen hebben. De situatie ontplofte naar eigen zeggen pas helemaal toen Boerjan ook werd uitgelachen om zijn bedprestaties. Het slachtoffer werd met messteken van het leven beroofd.

Gokverslaving

Op vraag van de burgerlijke partij werd F.B. (44) uit Brugge als getuige opgeroepen. Ze vertelde hoe ze op de markt werd aangevallen door haar ex-vriend. "Een collega kwam me na mijn werk ophalen, omdat ik mij niet veilig voelde. Boerjan is dan op die collega beginnen slaan." Daarna deelde de vrouw ook zelf in de klappen. "Hij wilde mij vermoorden. Ik zei dat de politie er onmiddellijk zou zijn, maar hij zei dat het dan al te laat zou zijn."

Ook de gokverslaving van de beklaagde zorgde voor problemen binnen het koppel. "Op een avond pakte hij zomaar een spaarpotje met kleingeld mee. Toen ik daar iets over zei, haalde hij een mes boven. Hij heeft met dat mes geen verwondingen toegebracht." F.B. had ondanks de problemen ruim twee jaar lang een relatie met Boerjan. "In het begin kon hij echt heel lief zijn."

LAT-relatie

Een andere ex-vriendin kwam op vraag van de verdediging getuigen. N.J. (59) uit Brugge leerde Boerjan bijna 20 jaar geleden kennen. "Ik vond het een soort LAT-relatie. We hadden allebei niemand en gingen soms eens naar bed. Ik was wel verliefd op hem, maar hij vond mij te oud." De vrienden verloren elkaar uit het oog. "Ik heb dan over de feiten gelezen in de krant. Ik had hem nooit agressief gezien en kon echt niet geloven dat hij zoiets gedaan had."

Kort na de feiten ging N.J. de beklaagde opzoeken in de gevangenis. "Wij konden goed praten en hadden veel aan elkaar. Nu kunnen we nog steeds goed praten. Ik bezoek hem maandelijks." In de gevangenis zou Boerjan meermaals zijn spijt uitgedrukt hebben. "Als ik de tijd maar kon terugdraaien, zegt hij vaak."

Alle partijen zullen nu de kans krijgen om schriftelijk standpunt in te nemen over de zaak. De zaak zal op maandag 16 april gepleit worden. Voor moord riskeert Eddy Boerjan 30 jaar gevangenisstraf, maar de verdediging zal pleiten dat van voorbedachten rade geen sprake was.