Ex-partner vermoorde Doms: "Linda wou geen seks met Hardy. Dat is haar dood geworden"

23 februari 2018

13u58

Bron: Belga 3 Op het assisenproces rond seriedoder Renaud Hardy (55) komen vandaag tien getuigen aan het woord. François V. (63), die jarenlang bevriend was met Hardy, getuigde over het dominante karakter van de beschuldigde. Erik V., de ex-partner van de vermoorde Linda Doms, schetste een beeld van de relatie tussen Hardy en zijn ex-vriendin. Maar het is vooral uitkijken naar de getuigenis van Doris C., de vermeende seksslavin van de seriedoder. Zij krijgt later vandaag het woord.

Twee dagen na de moord op Linda Doms bekende Hardy aan zijn vriend, François V., dat hij "goed doorgeslagen had" met een stok. Hij gaf ook toe dat Linda Doms gestraft moest worden omdat ze hem gekleineerd zou hebben met zijn ziekte (Hardy lijdt aan Parkinson, nvdr.). Ze zou ook rondgebazuind zou hebben dat hij in de gevangenis had gezeten. En dat kon Hardy niet verkroppen.

François beschreef in de rechtszaal zijn relatie met de beschuldigde: "Ik heb hem dertig jaar geleden leren kennen in een duikclub. We hebben elkaar vrij goed gekend, gingen ook al eens uit samen in een dancing of café in Antwerpen of Mechelen." Hij omschreef Hardy als vlot, behulpzaam, vriendelijk, amicaal en normaal. Ten opzicht van vrouwen was Hardy volgens François vriendelijk, maar ook wel dominant. "We zaten eens op café en toen zijn toenmalige vriendin iets zei dat hem niet zinde, moest zij in de auto gaan wachten." "Ze gebruikten ook wel cocaïne samen", gaf de man toe.

Maar de vriendschap bekoelde. "Soms ging het goed, en soms hadden we helemaal geen contact."

François kende ook Doris C., de vermeende seksslavin van Hardy. "Ik wist dat zij een seksuele relatie hadden. Ik had dat ook gehad met haar, meer dan dertig jaar geleden. Hij beschuldigde mij wel eens dat ik zijn slavin achter zijn rug zag." Maar zij hadden ook seks met anderen, aldus de getuige. "Wij noemden dat dan een feestje." Doris was op dat moment "de slavin" van Renaud. "Meestal waren dat allemaal mannen en een vrouw. Als ik erbij was, was dat altijd ‘soft’. Enkel met een blinddoek. Ooit eens met een das."

Ex-partner Doms: "Linda was zeker bang van Hardy"

Eerder vandaag legde de ex-vriend van de vermoorde Linda Doms een getuigenis af. Erik V. barstte in tranen uit toen advocaat Jos Vander Velpen voorlas hoe de man in het onderzoek naar de moord op Linda Doms over zijn gevoelens had verteld. "Na een relatie van dertien jaar vroeg Linda wat ruimte om de dood van haar ouders te kunnen verwerken", aldus een geëmotioneerde Erik. "Veertien dagen later (na de moord, nvdr.) en Linda en ik zouden weer hebben samengewoond."

Doms werd op 17 september 2015 verkracht en vermoord door Renaud Hardy. Hij filmde ook de feiten. Erik V. had meteen na de feiten verklaard dat er maar één persoon in aanmerking kon komen als verdachte, en dat was Hardy.

"Ze wilde politie niet bellen"

Linda had Erik V. verteld over het contact met Hardy. "Hij viel te pas en te onpas bij haar binnen", aldus de ex-partner. "Ze kreeg hem moeilijk buiten en had er last mee. Ze vertelde dat ze ooit een achttal maanden een relatie met hem had, toen ze 17 à 18 jaar oud was. Op het laatste was ze zeker bang voor Hardy, maar ze sprak er zich niet openlijk over uit. Ik zei haar de politie te bellen, maar dat wilde ze Hardy niet aandoen."

Volgens Erik V. zag Linda in alles en iedereen het goede, zelfs in Hardy. Ze had medelijden met de beschuldigde, die aan de ziekte van Parkinson lijdt. Linda zelf kampte met de ziekte van Lyme.

De ex-partner had Hardy wel zelf nooit aan het huis van Linda gezien. De vrouw had volgens hem ook nooit met Hardy zitten spotten. Volgens de man was het feit dat Linda geen seks met Hardy wou haar dood geworden. "Linda haar leven is voorbij. Bij mij voelt dat ook zo", besloot de man. Hardy zelf gaf geen krimp bij het aanschouwen van de getuige.

"Hardy belde voor positieve getuigenis"

Na de getuigenis van de ex-partner kreeg Els H. (55), een vriendin van Hardy, het woord. Ze vertelde dat Hardy haar recent nog vanuit de gevangenis had gebeld, om hem tijdens haar getuigenis niet in een slecht daglicht te stellen. Hardy had het telefoonnummer van Els H. in het dossier teruggevonden. De beschuldigde schreef Els ook een brief, waarin hij sprak over een complot tussen een goede vriend van hem en zijn seksslavin. "Die zouden hem door het lint hebben doen gaan om zijn vermogen in te pikken", schreef Hardy in die brief.

Els had Hardy in 2002 in een fitnesszaak leren kennen. "Renaud was een vlotte, joviale kerel die met iedereen babbelde", zei ze. "We hadden ook contact buiten de fitness. Als ik last had van de nek of rug, masseerde hij mij. Een of twee keer gingen die massages verder. Voor mijn vijftigste verjaardag maakte hij als cadeau een fotoreportage van mij. Hij deed het voorstel voor naaktfoto's, maar daar ben ik niet op ingegaan. Ook van mijn 16-jarige dochter maakte hij een fotoreportage." Ze voegde eraan toe dat Hardy ook naaktfoto's wilde maken van haar dochter, maar daar werd ook niet op ingegaan. Haar dochter vond Hardy een rare man, en voelde zich niet op haar gemak als ze alleen was met Hardy.

Els had aan zee ook Doris C., de zogenaamde seksslavin van Hardy, ooit ontmoet. Ze omschreef haar als een lieve, vriendelijke dame. Els was ook de laatste persoon die met Hardy contact had, voordat hij Linda Doms om het leven bracht.

"Ziek in zijn hoofd"

Na Hardy's aanhouding vertelde Els aan de politie dat ze nooit gedacht had dat hij tot dergelijke feiten in staat was. "Ik kon er niet bij. Volgens mij is hij ziek in zijn hoofd. Een normale mens doet zoiets niet". Assisenvoorzitter Thys wilde weten of ze ooit bang is geweest voor Hardy. "Neen, maar nu ben ik het wel", antwoordde ze.

Twee getuigen kwamen vandaag niet opdagen: de huisbazin van de vermoorde Doms en een buur. Zij lieten een medisch attest bezorgen aan de rechtbank.