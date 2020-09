Exclusief voor abonnees

Ex-parlementslid Minneke De Ridder (39) deelt voedselpakketten uit aan lotgenoten: “Ik schaam me ook niet meer om hulp te vragen”

Annick De Wit

02 september 2020

05u00

2

In een maagdelijk witte jurk legde ze de eed af: Minneke De Ridder (nu 39) was in 2010 één van de veelbelovende 'N-VA-babes', uit het niets werd ze Kamerlid. Vandaag deelt ze voedselpakketten uit aan mensen die het niet breed hebben. "Ik ben zelf één van hen." Na een pijnlijke scheiding, depressie, schulden en door ziekte, that is. En na een totale breuk met de partij.