Ex-Optima-topman Piqueur failliet verklaard

09 januari 2019

Bron: Belga

De gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur is gisteren failliet verklaard door de rechtbank in Gent. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De vereffenaar van Optima Group en de curator van Your Estate Solu­tion, het vastgoed­bedrijf van vader en zoon Piqueur, hadden om het faillissement gevraagd.