Ex-onthaalmoeder krijgt twee jaar cel voor dooreenschudden van baby

26 september 2018

18u26

Het hof van beroep in Gent heeft een 45-jarige ex-onthaalmoeder veroordeeld tot twee jaar cel voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een meisje van acht maanden. Baby R. had symptomen van het shakenbabysyndroom. In eerste aanleg werd de vrouw nog vrijgesproken op grond van twijfel.

Op 6 februari 2013 ging R. voor het eerst naar onthaalmoeder V.H. in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge. Het meisje werd ziek en keerde pas de volgende woensdag, op 13 februari, terug naar de onthaalmoeder. In de namiddag belde de beklaagde naar de ouders om te melden dat er iets serieus mis was met het kindje. In het ziekenhuis werd een dubbele hersenbloeding vastgesteld. Voor dit letsel werd in de buik van R. een pompje ingeplant. Op die manier kon de druk op haar hersenen verlicht worden.

De onthaalmoeder kwam snel in het vizier als verdachte. De verwondingen wezen er immers op dat het slachtoffer wellicht door elkaar geschud was, maar de rechtbank van Brugge sprak de vrouw vrij op grond van twijfel.

In beroep werd ze nu alsnog veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel.

Nieuwe gerechtsdeskundigen oordeelden dat er geen twijfel was dat het kindje was dooreen geschud. De verklaring van de vrouw dat het kindje had liggen bonken met haar hoofdje op het verzorgingskussen, wees het hof dan ook van de hand. Het oordeelde dat de feiten enkel en alleen door de beklaagde konden worden veroorzaakt.

Een werkstraf zou volgens het hof, ondanks haar blanco strafblad, een onvoldoende signaal zijn. Daarom veroordeelde het hof haar tot twee jaar met uitstel voor de duur van vijf jaar.