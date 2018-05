Ex-motorcrosser Eric Geboers vermist in waterplas recreatiedomein Mol: "Moeten ons voorbereiden op het ergste" KVDS TT

07 mei 2018

08u17

Bron: VRT 0 In de waterplas van het recreatiedomein Miramar in Mol wordt met man en macht gezocht naar ex-motorcrosser Eric Geboers. Die sprong gisterenavond uit een plezierboot om een hond te redden, maar kwam niet meer boven. Ook de cel Vermiste Personen zoekt mee. Burgemeester Paul Rotthier vreest voor het ergste.

Geboers (55), veelvoudig wereldkampioen in het motorcrossen, zat samen met enkele vrienden op een plezierbootje, toen rond 22 uur een klein hondje van boord sprong. Geboers sprong er meteen achter om het dier te redden, zegt Rotthier aan de VRT. "Een van de andere opvarenden sprong ook in het water om Geboers te redden, maar kwam zelf al snel in de problemen door het uiterst koude water."

Van Geboers was geen spoor meer. De brandweer kwam meteen met de grote middelen ter plaatse en zocht tot 1 uur vannacht met duikers, schijnwerpers en een sonar, maar zonder resultaat.

Vanmorgen werd de zoektocht hervat, nu met hulp van de cel Vermiste Personen onder leiding van Alain Remue.

Burgemeester Rotthier wil de hoop nog niet opgeven, maar zegt wel "realistisch te blijven". "We moeten stilaan uitgaan van het ergste. Als je zoveel uren in het koude water blijft, is er niet veel hoop meer."

Geboers is de eerste motorcrosser ooit die wereldkampioen werd in de drie klassen: 125, 250 en 500 cc. In 1988 werd hij Sportman van het Jaar en won hij de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Geboers hing in 1990 op zijn 28ste de helm aan de haak, toen hij wereldkampioen werd op de Citadel van Namen.