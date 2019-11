Ex-ministers scharen zich achter kandidaat-voorzitter Mahdi (CD&V) ttr

27 november 2019

06u59

Bron: Belga 6 Ex-CD&V-boegbeelden Wivina Demeester en Inge Vervotte geven de kandidatuur van Sammy Mahdi een duwtje in de rug. Dat schrijft De Standaard vandaag.

"Goede vriendin en vriend CD&V'er, (...) vanuit mijn bezorgdheid over het belang en de impact van CD&V in de samen­leving, ben ik ervan overtuigd dat we best kiezen voor een jongere", schrijft ex-minister Wivina Demeester (75) in een brief en mail aan alle CD&V-leden in haar uitgebreide adresboek.

De brief is een stevige opsteker voor kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi (31), en dan vooral omdat hij van de oudere garde komt bij CD&V. In de eerste ronde haalde zijn uitdager Joachim Coens (53) drie keer zoveel stemmen als Mahdi bij de leden die niet online maar op papier stemden, en dus hoogstwaarschijnlijk ook een iets hogere leeftijd hebben. Zelf benadrukt Demeester dat ze de CD&V-leden 'niets wil opleggen' en dat ze de nieuwe voorzitter hoe dan ook zal steunen.

Achter de schermen krijgt Mahdi ook steun van ex-boegbeeld Inge Vervotte. Nog vóór zijn beslissing om zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap, had Vervotte al nauw contact met Mahdi. En ook nu wisselen ze nog vaak van gedachten of geeft ze hem tips in de campagne.