Ex-minister van Financiën Van Overtveldt plaatst vraagtekens bij rekenkunde opvolger De Croo TT

20 december 2018

07u53

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) fronst de wenkbrauwen bij de waarschuwing die zijn opvolger Alexander De Croo (Open Vld) uitte over het risico op een ontspoorde begroting. "Ik denk dat de rekenkunde van De Croo een beetje fout zit", stelde Van Overtveldt in De ochtend op Radio 1.

Zonder ongelukken keurt de Kamer deze namiddag een Financiewet goed, die ervoor moet zorgen dat de overheid volgend jaar normaal kan blijven functioneren na de val van de regering. Het gaat om een systeem van voorlopige twaalfden. Minister De Croo waarschuwde gisteren dat de noodbegroting tot een ontsporing van 2 miljard euro kan leiden, omdat de besparingen in de gewone begroting niet kunnen worden uitgevoerd.

Maar zijn voorganger stelt zich vragen bij de uitspraken van De Croo. Hij merkt bijvoorbeeld op dat de inkomsten eind oktober bijna 1 miljard euro hoger lagen dan geraamd. Indien die tendens zich heeft voortgezet, zorgt dat voor een gunstig doorloopeffect in 2019, legt hij uit. "Bovendien heb ik Europees centraal bankier Mario Draghi horen zeggen dat we voor de herfst van volgend jaar geen verhoging van de rente moeten verwachten", aldus Van Overtveldt.

Blijft de vaststelling dat N-VA voorwaarden koppelde aan de goedkeuring van de begroting, die ze zelf mee opstelde en die Van Overtveldt nog zelf verdedigde in het parlement. De ex-minister herhaalt dat de drie andere coalitiepartners wisten dat N-VA het VN-migratiepact niet langer zou goedkeuren. "Nu ons verwijten dat de begroting in de problemen is gekomen, is kort door de bocht en eenzijdig", vindt Van Overtveldt.

