Ex-minister Steven Vanackere wordt nieuwe directeur Nationale Bank Delphine Vandenabeele

31 oktober 2018

11u01

Bron: VTM Nieuws, Belga 17 Het is zo goed als zeker dat ex-minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) vandaag de nieuwe directeur wordt van de Nationale Bank. Dat zegt De Tijd en wordt bevestigd aan VTM NIEUWS.

De regentenraad van de Nationale Bank heeft zonet een positief advies afgeleverd over de voordracht van Steven Vanackere als directeur. Dat is vernomen uit goede bron. In die raad zetelen tien regenten, onder wie vijf vertegenwoordigers van de sociale partners. De beslissing gaat nu terug naar de federale regering, die de oud-minister van Financiën nog moet benoemen. Al is dat normaal gezien slechts een formaliteit. De regering heeft in principe nog tot 1 januari om te beslissen.

Momenteel is Marcia De Wachter nog directeur. Zij werd bij de verkiezingen van afgelopen maand verkozen als gemeenteraadslid van Overijse en plant een carrière als ondernemer. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de Nationale Bank gevraagd om Steven Vanackere tot directeur te benoemen.

Senator

De federale regering heeft Vanackere (CD&V) een aantal weken geleden al voorgedragen als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. Vanackere is momenteel senator voor CD&V, maar begon zijn carrière bij een bank. Later was hij minister van Buitenlandse Zaken onder premier Yves Leterme, daarna bekleedde hij tot 2013 de post van minister van Financiën in de regering Di Rupo. Vanackere is economist en jurist van opleiding.

Directiecomité zonder vrouwen

Als Vanackere effectief benoemd wordt, zitten er geen vrouwen meer in het zevenkoppige directiecomité van de Nationale Bank. De Wachter zelf had haar post nochtans graag overgedragen aan een jonge vrouw, zei ze eerder. In de regentenraad zit één vrouw, Fabienne Bister.

Binnenkort gaat ook gouverneur Jan Smets met pensioen. Het directiecomité van de Nationale Bank gaat dan van zeven naar zes leden. Smets wordt vervangen door huidig vicegouverneur Pierre Wunsch, en dus wordt er een mandaat geschrapt. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) komt de afslanking er omdat zijn partij heeft afgezien van de positie “die volgens de traditionele logica aan N-VA toekomt”.