Ex-minister Philippe Courard ondanks individueel hoogste score toch weer in oppositie in Hotton jv

15 oktober 2018

11u23

Bron: belga, eigen berichtgeving 0 Voorzitter van het Parlement van de Franstalige Gemeenschap, Philippe Courard, heeft in zijn gemeente Hotton (provincie Luxemburg) de verkiezingen gewonnen, maar zal de komende zes jaar toch opnieuw in de oppositie zitten.

Courard, voormalig Waals minister en staatssecretaris, zal geen deel uitmaken van de meerderheid in zijn thuisgemeente Hotton, waarvan hij van 1994 tot 2012 burgemeester was. De PS'er trok de lokale lijst H12.0, die met 46,55% van de stemmen ging lopen, goed voor acht zetels. Courard behaalde zelf 1.455 voorkeurstemmen, ongeveer twee keer zoveel als zijn rivalen Jacques Chaplier (775) en Jean-François Dewez (725).

Chaplier is de uittredende burgemeester. Hij behaalde met zijn partij Entente Communale vijf zetels, een verlies van drie zetels. Dewez' partij Union Communale was goed voor vier zetels, een verdubbeling ten opzichte van 2012. Chaplier en Dewez zetten de winnaar van de verkiezingen, Philippe Courard, opnieuw buitenspel door samen in zee te gaan. Chaplier blijft burgemeester.

In 2012 moest Courard de duimen leggen voor Chaplier, die toen één zetel meer haalde dan zijn concurrent (8 tegen 7). Ook zes jaar geleden vormde hij al een coalitie met Dewez om zo Courard na 18 jaar burgemeesterschap naar de oppositie te verwijzen.