Ex-man van overleden vrouw Bernard Wesphael moet voormalig politicus schadevergoeding rvl

08 mei 2018

10u30

Bron: Belga 0 De Waalse ex-politicus Bernard Wesphael krijgt van Konstantions Tzermias, de ex-man van Véronique Pirotton, een symbolische schadevergoeding van 1 euro voor een tergend of roekeloos geding. Dat heeft de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg in Luik dinsdag beslist.

De rechtbank nam onder meer in overweging dat Tzermias, die ook de vader is van Pirottons zoon Victor, zich geen burgerlijke partij had gesteld bij het assisenproces tegen Wesphael. De ex-politicus werd daarbij vrijgesproken voor doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton.

De zoon van het slachtoffer had geprobeerd, samen met zijn vader, een schadevergoeding te verkrijgen en ook antwoorden betreffende de "zorgwekkende elementen" waarvan sprake in het assisenvonnis.