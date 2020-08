Exclusief voor abonnees

Ex-man Uyttersprot keerde meteen terug uit vakantie: “Onze zonen zagen hun mama ‘s avonds vertrekken. Ze is nooit teruggekomen”

Inge Bosschaerts

06 augustus 2020

06u00

36

"Onze jongens zijn compleet in shock. Je mama verliezen is het ergste wat een kind kan overkomen. En zeker op deze manier." De ex-man van Ilse Uyttersprot, oud-basketbalmanager Frank Van Impe, reageert voor het eerst na de moord op de schepen van Aalst. "We horen dat de dader al een gerechtelijk verleden had. Maar daar wisten wij niks van."