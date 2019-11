Ex-lid Waalse regering: “Begrotingstekort Franse Gemeenschap bedreigt haar voortbestaan” HR

18 november 2019

21u57

"Het herhaald en opeenvolgend begrotingstekort van de Franse Gemeenschap dreigt geleidelijk te leiden tot haar afslachting." Zo waarschuwde de voormalige Begrotingsminister André Antoine (cdH) vandaag in de bevoegde commissie van het parlement van de Franse Gemeenschap. Het gewicht van de schuld van de Franse Gemeenschap creëert een onevenwicht met Vlaanderen en is een duw in de rug van het Waalse regionalistische streven, betreurde het oppositielid tijdens het debat over het Verslag 2018 van het agentschap van de schuld.

Het agentschap van de schuld van het ministerie van de Franse Gemeenschap schrijft dat de schuld van de gemeenschap eind vorig jaar opliep tot een recordbedrag van 6,768 miljard, wat een stijging van 134 procent in 10 jaar betekent. De leningen werden afgesloten in een periode van aanhoudende rentedalingen en de gemiddelde duur werd verlengd om het risico van herfinanciering te beperken, lichtten de ambtenaren van het agentschap toe.

Twee vertegenwoordigers van het Rekenhof verklaarden dat de kwaliteit van de Franse Gemeenschap als schuldenaar hoog blijft en de laatste jaar niet verminderd is. Maar dat kan veranderen “ofwel door niet beheren van opeenvolgende begrotingstekorten, ofwel door een stijging van de rente”.

“Onhoudbaar”

Volgens parlementslid André Antoine, begrotingsminister van de Franse Gemeenschap van 2009 tot 2014, is de evolutie van de schuldratio ten opzichte van de inkomsten (61,2% eind 2018) onhoudbaar. “We overschrijden de 60%, dat is historisch. Er is een continue verslechtering en geen zicht op een terugkeer naar het begrotingsevenwicht.”

Staatshervorming

Volgens de cdH'er zullen de Franstaligen zich andermaal in een ongunstige positie bevinden bij de onderhandelingen met Vlaanderen over de volgende staatshervorming. Bovendien krijgen de Waalse regionalisten een bijkomend argument om de Franse Gemeenschap uit te schakelen. “Beetje bij beetje wordt de Franse Gemeenschap zelf in vraag gesteld”, vreest Antoine.

Beheersbaar volgens PS

Huidig minister van Begroting Frédéric Daerden (PS) wilde niet vooruitlopen op het begrotingsdebat. “Ik meen dat de schuld vandaag beheersbaar is”, verklaarde hij. De ratio schuld/inkomsten van de Franse Gemeenschap is dan wel slechter dan die van Vlaanderen, maar beter dan de andere gewesten. “Het klopt dat als de tekorten zouden ontploffen, de renten torenhoog zouden worden en bovendien de inkomsten ineen zouden storten, we in een problematische situatie zouden zitten”. Daerden zei vertrouwen te hebben, “wat niet betekent dat ik niet waakzaam ben”.

