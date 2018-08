Ex-leerkracht krijgt vier jaar cel voor aanrandingen minderjarigen sam

07 augustus 2018

18u57

Bron: belga 1 Een voormalige leerkracht (34) is gisteren berecht voor aanrandingen van de eerbaarheid van minderjarigen. De correctionele rechtbank van Neufchâteau veroordeelde hem tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar met probatie-uitstel.

De slachtoffers gingen naar school in het Institut Notre-Dame in Bertrix, waar de beklaagde lesgaf. Inmiddels heeft hij het onderwijs verlaten.

Klachten

De zaak kwam begin 2015 aan het licht. Een 15-jarig meisje vertelde over aanrakingen van de leerkracht, die haar later probeerde te zoenen.



Er werd een klacht ingediend, gevolgd door nog meer bekentenissen van leerlingen over misplaatste gedragingen en woorden. Een aantal van de feiten waren al ouder. De beklaagde gaf de ongepaste handelingen toe.

Voorwaardelijke straf

De rechtbank kende hem gedeeltelijk probatie-uitstel toe, op voorwaarde dat hij zich psychologisch laat begeleiden en geen contact heeft met zijn slachtoffers.



Verder is elke activiteit in het onderwijs gedurende 10 jaar verboden. Op burgerlijk vlak kreeg de inrichtende macht van de school 1.500 euro toegekend.