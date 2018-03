Ex-leden willen dat Comité I rol van Staatsveiligheid in zaak Bende van Nijvel onderzoekt: "Wat wist ze?" ADN

In de zaak van de Bende van Nijvel vragen de voormalige voorzitter van het Comité I, Jean-Claude Delepière, en ex-comitélid Walter De Smedt dat het Comité I onderzoekt wat de Staatsveiligheid wist over de Bende. Dat stellen de ex-leden in een gastbijdrage op de site van Apache, na een nieuwe tip vorige week over de rol van de Staatsveiligheid.

Het federaal parket nam het dossier begin dit jaar over van Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik. Sinds getuigenissen ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky aanduidden als de mogelijke "Reus" van de Bende, hebben de speurders honderden nieuwe tips ontvangen.

Volgens slachtoffer David Van de Steen worden de tips over de Bende van Nijvel nog altijd niet ernstig genomen. Zo is sprake van een toenmalige hooggeplaatste functionaris binnen de Staatsveiligheid die familie in Aalst had gewaarschuwd om op zaterdag 9 november 1985 niet te gaan winkelen in de Delhaize. Die dag sloeg de Bende van Nijvel met een bloedige overval toe in de bewuste supermarkt. De tip doet vermoeden dat de Staatsveiligheid op de hoogte was en niets heeft gedaan om de feiten te voorkomen, stelden Van de Steen en zijn advocaat Jef Vermassen vrijdag.

Het nu onthulde spoor is niets meer dan een mogelijke aanvulling van het onderzoek destijds naar de werking van één bijzondere en geheime afdeling binnen de Staatsveiligheid.

"Vele dossiers verdwenen"

Jean-Claude Delepière, voormalig voorzitter van het Comité I dat toeziet op de inlichtingendiensten, en Walter De Smedt, ex-raadslid van het Comité I en het Comité P, vinden dat het Comité I een rol moet krijgen in het Bende-onderzoek. "Het zou erg nuttig kunnen zijn indien het Comité I zijn onderzoek zou hernemen en zou nagaan of de nu gereveleerde piste naar waarheid is: wat wist de Staatsveiligheid en wat gebeurde er mee?", aldus de ex-leden.

Volgens hen heeft het Comité I al het bestaan van een geheime cel blootgelegd binnen de dienst die infiltreerde in extreemrechtse groeperingen. "Het nu onthulde spoor is niets meer dan een mogelijke aanvulling van het destijds door het Vast Comité I grondig voorbereid en daadwerkelijk gevoerd onderzoek naar de werking van één bijzondere en geheime afdeling binnen de Staatsveiligheid waarvan de dossiers aanvankelijk in het bureel van de administrateur-directeur-generaal werden bijgehouden en waarvan er na de overbrenging van de kast naar een andere locatie vele dossiers verdwenen en nooit werden teruggevonden", stellen Delepière en De Smedt.