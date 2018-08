Ex-kickbokser (28) die cocaïne dealt, moet vijf jaar naar gevangenis Patrick Lefelon

30 augustus 2018

11u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ex-kickbokser Omar 'Patje Haemers' G. (28) is veroordeeld tot vijf jaar cel en moet 143.000 euro aan winsten uit drugshandel terugbetalen.

Omar G. was onder de schuilnaam ‘Patje Haemers’ de baas van een netwerk van straatdealers. Meer dan een jaar lang voorzag zijn bende honderden klanten van cocaïne. Speurders ontdekten dat hij over acht gsm's beschikte. Hij opereerde vanuit een loft in het Hessenstraatje, waar ook cocaïne lag opgeslagen. De speurders vonden ook bezwarende beelden. Zo zit er een foto in het dossier waarop te zien is hoe de drugsbende een enorme partij cocaïne in 680 kleine porties verdeelt.

Omar G. was aanvankelijk tot 7 jaar cel veroordeeld. Hij dook echter onder en werd pas dit voorjaar per toeval gearresteerd. Een agent herkende hem toen hij in een broodjeszaak in Merksem binnenstapte.

Omar G. tekende verzet aan tegen zijn veroordeling. Dat loonde. Zijn advocaat betwistte dat hij een leidersrol had gespeeld. “Hij is helemaal niet rijk geworden van zijn drugshandel”, vond de raadsman.

De rechter stuurde Omar G. vanmorgen weg met een celstraf van 5 jaar. Hij moet wel 143.000 eur oaan drugswinsten terugbetalen. De procureur vroeg de onmiddellijke aanhouding van de man. Dat vond de rechter niet nodig. Omar G. zit momenteel toch in de gevangenis een vroegere straf van 3 jaar uit.