Ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) stopt met politiek: “Zijn analyses waren vaak pijnlijk maar correct” TT / Sabine Van Damme / JV

07 juni 2019

15u45

Bron: Belga 102 N-VA-politicus Siegfried Bracke (66) verlaat de Gentse gemeenteraad en stopt volledig met politiek. Dat zegt hij op Twitter. Bracke werd op 26 mei ook niet herverkozen voor de Kamer, waar hij tijdens de vorige legislatuur voorzitter was. Het is niet duidelijk of de 66-jarige Bracke nog een carrière buiten de politiek ambieert. N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat hij Brackes “eruditie en intelligentie” zal missen.

"Kleine dienstmededeling: ik verlaat de Gentse gemeenteraad. Ik wens onze stad het allerbeste toe", zegt Bracke op Twitter. Dat hij stopt is geen complete verrassing, hij kondigde al aan dat te overwegen vlak na de laatste verkiezingen.

Bracke was sinds 2014 voorzitter van de Kamer. Sinds 2010 was hij al gewoon Kamerlid nadat hij in aanloop naar de verkiezingen de overstap maakte van VRT-journalist naar de politiek. Als Oost-Vlaamse lijsttrekker voor de Kamer raakte hij met 101.940 voorkeursstemmen vlot verkozen. Hij was er ondervoorzitter en zat, vanaf april 2011, de commissie Binnenlandse Zaken voor. Bracke was ook lid van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik.



Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Bracke ook N-VA-fractieleider in Gent. Maar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was hij geen lijsttrekker meer. Hij was het wel graag geweest, maar de partijtop koos - na heel wat interne ruzies - voor Elke Sleurs. Omdat het gebakkelei zelfs dan niet stopte, zette Sleurs een stap opzij, waarna de jonge Anneleen Van Bossuyt als lijsttrekker werd gelanceerd. Bracke koos dan strategische voor plaats 27, “exact in het midden van de lijst”. Ondanks 2 zetels verlies voor de N-VA in Gent, raakte hij wel verkozen. Maar het is Van Bossuyt die fractieleider is sinds januari. Bij de meest recente verkiezingen was hij lijstduwer voor zijn partij op de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen, maar Bracke raakte - eerder verrassend - niet meer verkozen. Dat had hij eigenlijk niet zien aankomen. Hij voelde zich een slachtoffer van het systeem, waarbij de lijststemmen verdeeld worden over bovenste kandidaten op de lijst. “Er zijn nu twee mensen wél verkozen, die minder voorkeurstemmen hadden dan ik”, zei hij. Het zette hem ertoe aan te overwegen om helemaal uit de politiek te stappen. Wat hij nu dus effectief doet.

“Messcherpe analyses”

Zijn voorzitter, Bart De Wever, dankt hem “voor de jarenlange inzet voor de partij”. De Wever: “Ik heb al die jaren graag en veel met hem samengewerkt. Zijn eruditie en intelligentie zijn iets dat ik voortaan zal moeten missen, net als zijn messcherpe analyses. Analyses die vaak zowel pijnlijk als correct waren. Ik wens Siegfried het allerbeste en ik hoop dat ik in de toekomst nog steeds een beroep zal kunnen doen op zijn inzichten”.

Kleine dienstmededeling: ik verlaat de Gentse gemeenteraad. Ik wens onze stad het allerbeste toe. Siegfried Bracke(@ sthbracke) link





Bracke startte zijn loopbaan in de journalistiek in 1981, toen hij als producer aan de slag kon bij BRT 1 (het huidige Radio 1). Twee jaar later stapte hij over naar de radionieuwsdienst. In 1990 werd hij Wetstraatsjournalist bij de BRT-televisie, waarna hij uitgroeide tot hét gezicht van de politieke verslaggeving. In januari 2007 werd hij benoemd tot hoofdredacteur van de VRT-nieuwsdienst. In 2009 nam hij afscheid van die functie en ging hij opnieuw presenteren. Hij werd bekend als presentator van onder andere Terzake, De Zevende Dag en Bracke en Crabbé. Tussen 1987 en 2001 was Bracke lid van de SP (nu sp.a).

Controverse

In februari 2017 ontstond controverse rond Bracke, die eerst het voortouw nam in de Publipart-affaire in Gent. Dat schandaal dreef schepen Tom Balthazar tot ontslag en deed de sp.a’er afzien van het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar al snel kwam ook Bracke zelf onder vuur.

In het bijzonder toen bleek dat Bracke zetelde in een adviesraad van Telenet, een adviserende rol die vragen opriep over Brackes onafhankelijkheid als Kamervoorzitter. Ook over zijn bezoldiging ontstond heisa, toen bleek dat Telenet voor dergelijk advies een forfait van 12.000 euro bruto per jaar betaalt, plus 2.000 euro per bijgewoonde vergadering. Bracke kon niet onmiddellijk aantonen dat hij zich voor dat mandaat niet liet betalen sinds hij Kamervoorzitter was, en kreeg dat niet meer rechtgetrokken. Hij kwam niet ongeschonden uit de storm. In Gent moest hij plaats ruimen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor Elke Sleurs, die daarvoor aftrad als staatssecretaris. Ook stapte hij op uit de adviesraad van Telenet.

“Persoonlijkheid op zich”

“Het is jammer dat hij vertrekt”, zegt Anneleen Van Bossuyt, huidig fractieleider van de N-VA in Gent. “Siegfried was een persoonlijkheid op zich. We zullen zijn bevlogen tussenkomsten in de gemeenteraad zeker missen. Persoonlijk zal ik ook zijn wijze raad en zijn steun missen. Hij had heel wat ervaring, zeker op vlak van communicatie. Hij kende als oud-journalist natuurlijk ook de andere kant. Hij leerde mij bijvoorbeeld dat ik altijd een paar zinnen klaar moest hebben, die ik zeker wou gebruiken, zowel voor interviews als voor toespraken.” Van Bossuyt kreeg ook pas vandaag te horen dat Bracke de handdoek in de ring gooit. “Al zei hij er meteen bij dat we indien nodig beroep mogen blijven doen op hem.”

“Bracke had een zeer waardevolle inbreng, van zodra hij er is bijgekomen”, klinkt het bij Gents N-VA-voorzitter Bob Cammaert. “N-VA Gent kan hem alleen maar dankbaar zijn voor al zijn bijdragen.”

In 2018 verliep de lijstvorming moeilijk, na een slechte verstandhouding tussen Bracke en Sleurs, die uiteindelijk een stap opzij zette. “Karakters botsen soms. Als voorzitter heb ik dat betreurt. Het zijn twee waardevolle mensen”, blikt Cammaert nog terug.

Bracke wordt in de Gentse gemeenteraad vervangen door Ronny Rysermans, die in de OCMW-raad zetelde. “Hij heeft die job perfect ingevuld, dus ik heb er alle vertrouwen in dat Siegfried waardig vervangen zal worden.”