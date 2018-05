Ex-judoleraar riskeert 40 maanden cel voor misbruik leerlingen: "Zij waren zelf ook verliefd" TTR

24 mei 2018

17u19

Bron: Belga 0 De Brusselse correctionele rechtbank velt morgen haar vonnis in het proces tegen Kris B. (40), een voormalig judoleraar aan de judo-topsportschool, die verschillende van zijn leerlingen zou aangerand hebben. Het gaat om drie meisjes die hij trainde toen ze tieners waren en met wie hij één voor één een vertrouwensrelatie zou opgebouwd hebben die hij vervolgens misbruikte om hen ongewenst aan te raken, te kussen en te knuffelen. Het parket eiste vorige maand 40 maanden cel tegen de man. Diens advocaat pleitte niet omdat de rechtbank de zaak weigerde uit te stellen.

Eén van de ex-leerlingen deed eind mei 2017 onder een schuilnaam haar verhaal in de krant De Standaard. De getuigenis van "Nele", zoals haar schuilnaam toen luidde, maakte deel uit van de reeks getuigenissen die de krant eind mei publiceerde over seksueel misbruik binnen het Belgische judo.

De inmiddels 22-jarige Nele vertelde dat ze op jonge leeftijd met judo begonnen was en dat ze via haar trainer K. school had kunnen lopen op de topsportschool, waar hij zelf ook les gaf. Ze liep er tussen 2006 en 2012 zes jaar les maar toen ze ongeveer 13 jaar oud was, zou het misbruik begonnen zijn. Dat duurde enkele jaren, tot zij er zelf een einde aan stelde.

Twee andere meisjes legden tijdens het onderzoek gelijklopende verklaringen af. De psychiater die hen alledrie onderzocht, had het over een zeer perverse dynamiek waarbij hun trainer, een vertrouwenspersoon, de delicate relatie misbruikte om essentiële grenzen te overschrijden.

"Ook verliefd"

Kris B. verklaarde dat hij nooit kwade bedoelingen had gehad.

"Ik begrijp dit niet", klonk het voor de rechtbank. "Bij dat ene meisje ben ik gewoon opgetreden als trainer en is er nooit iets gebeurd tussen ons. Met die andere meisjes is er wel een relatie geweest, zij waren zelf ook verliefd. Toen ze aangaven dat ze er niet langer gelukkig mee waren, heb ik daar begrip voor getoond. Maar er is nooit iets gebeurd dat zij niet wilden. Ik heb hen nooit willen beschadigen."

Volgens het parket ontbrak het de man aan enig schuldinzicht en had hij zijn gezag en zijn vertrouwensband misbruikt om de meisjes te benaderen, te isoleren en op ongewenste en ongepaste manieren aan te raken.

Het parket eiste een effectieve celstraf van 40 maanden. De verdediging weigerde te pleiten omdat ze geen uitstel kreeg.