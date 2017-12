Ex-hoofdredacteur van De Standaard Manu Ruys overleden LB

Bron: Belga 0 GYSENS Oud-journalist en politiek commentator Manu Ruys is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat bericht De Standaard, waar hij van 1975 tot 1989 politiek hoofdredacteur was.

Manu Ruys stond bekend om de steun die hij als hoofdredacteur leverde voor de Vlaamse ontvoogding. Ook na zijn pensioen bleef hij stukken voor de krant schrijven. In 2015 kreeg hij het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Manu Ruys overleed vorige week na een korte ziekte.

Voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois was Manu Ruys "een van de grootste Vlaamse journalisten en de meest gezaghebbende politieke commentator uit de tweede helft van de vorige eeuw".

"In lijn met de doelstelling van de stichters van De Standaard stond hij op de bres voor de culturele, economische en politieke ontvoogding van Vlaanderen, en droeg hij in aanzienlijke mate bij aan de Vlaamse natie- en staatsvorming. Hij kwam op voor de vastlegging van de taalgrens, de splitsing van de Leuvense universiteit, de rechten van de Vlamingen in Brussel, de culturele integratie van Vlaanderen en Nederland, en de hervorming van het unitaire België tot een federale staat. Zijn journalistieke geschriften vielen op door hun taalvirtuositeit en hun onberispelijk Algemeen Nederlands", eert Bourgeois Ruys.

Namens de Vlaamse regering betuigt hij het medeleven aan zijn echtgenote en nabestaanden.