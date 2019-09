Ex-hoofdcontroleur Kansspelcommissie vecht verbod op consultancy aan tvc

04 september 2019

06u21

Bron: Belga 0 Marc Callu, ex-topman van de Kansspelcommissie, vecht het verbod aan waardoor hij niet langer als consultant in de goksector aan de slag kan. Dat schrijft De Standaard vandaag.

In 2015 ging Marc Callu met pensioen als strategisch expert kansspelen en hoofd van de cel Controle bij de Kansspelcommissie. Jarenlang had hij mee vormgegeven aan de commissie die de goksector in ons land moet reguleren. Datzelfde jaar stond hij mee aan de wieg van de belangenorganisatie European Gaming Compliance Institute (EGCI). Die verenigt grote spelers op de Belgische gokmarkt, zoals Napoleon Games, groep Circus en Gaming 1 en Unibet.

Toen het nieuws over de consultancy-activiteiten van Callu uitlekte, voerde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een wetswijziging door. Sinds mei dit jaar mogen politieambtenaren die gewerkt hebben bij de Kansspelcommissie tot vijf jaar na hun vertrek geen advies of andere consultancy geven aan de kansspelsector.

Callu stapt nu naar het Grondwettelijk Hof om die wetswijziging te laten vernietigen. "Ik word persoonlijk geviseerd door deze wijziging", stelt Callu. "Deze verandering is louter tegen mij gericht, want ik ben de enige politieman die eerst bij de commissie en daarna als consultant gewerkt heeft. Ik word ook gediscrimineerd door deze wet, want voor de leden van het secretariaat van de commissie (het dagelijkse bestuur, red.) geldt dat verbod niet, terwijl zij nog veel nauwer betrokken zijn bij de sector.”