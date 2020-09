Ex-Getuige van Jehova: “Ik heb me jarenlang dader gevoeld.” Dylan Vermeulen

15 september 2020

10u58 0 Gent In Gent is het proces tegen de Jehova’s Getuigen opnieuw aangevat. Ex-leden spanden de rechtszaak aan wegens onder andere het aanzetten tot geweld en discriminatie. Jenny Schippers (63) is één van de slachtoffers die zal getuigen in het proces.

“Al 43 jaar word ik door mijn familie uitgesloten’, vertelt Schippers. De 63-jarige vrouw geraakte op 12-jarige leeftijd verzeild in de gemeenschap van de Getuigen van Jehova. Haar moeder werd lid en zij moest volgen. “Als puber denk je dat je dat ook écht wilt, maar het heeft mij enkele jaren gekost om in te zien dat ik niet uit vrije wil bij de Jehova’s Getuigen zat.”

Uitsluiting

Schippers wil haar verhaal vertellen omdat ze wil dat de uitsluiting stopt. Uitsluiting is een straf binnen de Getuigen van Jehova waarbij wordt beslist dat contact met een lid volledig stopgezet wordt nadat men een regel binnen de gemeenschap verbroken heeft. “Dat kunnen verschillende zaken zijn, zoals een sigaret roken, zich bemoeien met de politiek of overspel plegen”. Niemand mag dan nog contact hebben. De enige oplossing is dat ‘de dader’ berouw toont.

“Op mijn 18 jaar ben ik gedwongen getrouwd met een Getuige, terwijl ik verliefd was op iemand anders”, vertelt Schippers. “Toen ik 21 was, kregen we een stiekeme relatie. Toen is voor mij de hel begonnen.” Jenny Schippers werd ondervraagd en toen ze de relatie toegaf, werd ze uitgesloten.

Familie

“Door de uitsluiting was het voor mijn familie verboden om mij nog te zien of te spreken. Mijn moeder werd verscheurd door de keuze tussen liefde voor haar dochter en liefde voor haar god. Jammer genoeg bleek de liefde voor god sterker dan voor mij.”

Ook Jenny’s 5 jaar jongere zus is een Getuige van Jehova. “Tot 5 jaar geleden kwamen wij goed overeen, ondanks dat ik nog steeds uitgesloten was. Op een gegeven moment wou mijn zus haar man opklimmen in de rangen binnen de Getuigen. Een voorwaarde hiervoor was dat het contact met mij verbroken zou worden. Sindsdien horen wij elkaar niet meer. Ook onze kinderen die steeds samen speelden, moesten het contact verbreken.”

Uitkomst proces

Wat de uitkomst van het proces betreft, is Schippers niet uit op wraak. “Ik wil niet dat de gemeenschap gestraft wordt. Ik wil dat de uitsluiting stopt”. Volgens haar zijn er zo’n 250 dossiers verzameld van ex-Getuigen die uitgesloten werden. “Er zijn er nog veel meer, maar zij en hun families worden onder druk gezet om niks te vertellen. Ik hoop dat ik met mijn getuigenis anderen de moed kan geven om hun verhaal ook naar buiten te brengen”, aldus Schippers. Ze zal zichzelf verdedigen tijdens het proces.

De behandeling van de zaak staat gepland op 16 februari.