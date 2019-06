Ex-fitnesskoning blijft in de cel voor oplichting ADN

20 juni 2019

17u12

Bron: Belga 0 Dick Vande Vyvere, de man die de fitnessketens Passage en JustFit oprichtte en later doorverkocht, blijft in de cel voor oplichting en bedrieglijk onvermogen. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent vandaag beslist.

Ook Marleen V., de partner van Vande Vyvere, blijft in de cel. Ze werden beiden aangehouden in een zaak die draait rond onbetaalde leningen en valse investeringsbeloften.

Volgens de verdediging was er geen intentie om investeerders op te lichten. Vande Vyvere en zijn partner waren in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer om hun aanhouding te verlengen, maar de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat ze een maand langer in de cel moeten blijven.

Vande Vyvere richtte in de jaren 90 Passage Fitness First op, en kreeg toen als marktleider in België de bijnaam "de fitnesskoning" op. Hij startte ook de budgetketen JustFit op, maar deed de firma's later van de hand. Hij werd in maart persoonlijk failliet verklaard door de Gentse ondernemingsrechtbank.