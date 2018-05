Ex en nieuwe vriend gaan op de vuist in rechtbank na conflict over hoederecht kg

09 mei 2018

14u16

Bron: Belga 2 Twee mannen vlogen elkaar vanmiddag in de haren toen ze de familierechtbank verlieten. De nieuwe vriend raakte slaags met de ex van zijn vriendin na een geschil over het bezoekrecht van de kinderen.

De vader wou de kinderen enkele dagen na elkaar bij zich hebben en dat was niet naar de zin van zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner. Bij het verlaten van de rechtbank kwam het tot een vechtpartij waarbij enkele slagen werden uitgedeeld en de twee vechtende mannen vielen. De nieuwe vriend liep vervolgens al bloedend de rechtbank binnen waar hij werd onderschept door het veiligheidskorps.

Twee ambulances

Voor de twee gewonde mannen werden twee aparte ambulances opgeroepen. Naast een snijwond boven zijn linkeroog is ook mogelijk de arm uit de kom van de nieuwe partner van de scheidende vrouw. Haar ex-man hield waarschijnlijk een gebroken arm en problemen met zijn nek en schouders over aan het incident. De twee vechtersbazen werden apart naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle.