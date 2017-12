Ex en klusjesman opgepakt voor moord op zakenman Neerpelt Max Steenberge

10u48

Bron: Ad.nl - Het Belang van Limburg 2 ANP Onderzoek bij de woning van de Nederlandse zakenman Marcel van Hout in het Limburgse Neerpelt. De 51-jarige ondernemer werd dood aangetroffen in zijn villa. In het onderzoek naar de moord op de Nederlandse zakenman Marcel van Hout in Neerpelt zijn er twee arrestaties verricht. Diens ex en een klusjesman zouden zijn opgepakt, zo meldt Het Belang van Limburg.

De in Neerpelt wonende Eindhovenaar (51) werd op 22 november dood gevonden in zijn huis. De eerste melding kwam van de nu opgepakte vrouw (45). Zij woont vlakbij Van Hout, in hun eerste kapitale villa. Van Hout had schotwonden.

De politie hield al rekening met een afrekening in intieme kring. Het huis en de tuin van de vermoorde man hangen vol camera's en alarmsystemen. Die sloegen geen alarm, hij heeft vermoedelijk zijn moordenaar zelf binnengelaten.

De ex is in 2011 overvallen, vastgebonden en beroofd. Er liep toen een drugsonderzoek. De vrouw had zelf een zonnebankstudio en schoonheidssalon. De relatie met de klusjesman (48) is nog onduidelijk.

Meer informatie volgt.

Marco Mariotti