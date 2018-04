Ex-Delhaize-topman Frans Muller wordt nu CEO van Ahold Delhaize TK

05 april 2018

08u28

Bron: Belga 0 Voormalig Delhaize-topman Frans Muller neemt op 1 juli de fakkel over van Dick Boer aan het hoofd van Ahold Delhaize. Dat meldt het bedrijf vanochtend in een persbericht.

"Frans heeft samen met Dick een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen van Ahold en Delhaize", zegt Mats Jansson, voorzitter van de toezichtsraad. Boer, die met pensioen gaat, zal tot 1 juli nauw samenwerken met Muller om een goede transitie te verzekeren. Hij blijft ook adviseur tot medio volgend jaar.

De Nederlander Muller heeft meer dan twintig jaar ervaring in retail en was sinds 24 juli 2016 adjunct-CEO en chief integration officer bij Ahold Delhaize. Hij stond ook op interimbasis aan het hoofd van Delhaize America van oktober 2016 tot januari 2018. Voorafgaand aan de fusie tussen Ahold en Delhaize was hij sinds 2013 voorzitter en CEO van Delhaize.

Toezichtsraad

Voormalig ING-topman Jan Hommen volgt dan weer op 11 april Mats Jansson op als voorzitter van de raad van toezicht. De Belgen Johnny Thijs en Patrick De Maeseneire verlaten de toezichtsraad, waarna er nog twee Belgen (Dominique Leroy en Jacques de Vaucleroy) overblijven.