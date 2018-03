Ex-criminelen mogen burgerinfiltrant zijn ADN

05 maart 2018

12u47

Bron: Belga 1 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt dat ook ex-criminelen als burgerinfiltrant kunnen dienst doen. Volgens het kabinet-Geens is dat op zich niet abnormaal, omdat het om iemand moet gaan die gemakkelijk moet kunnen infiltreren in het milieu, zonder argwaan te wekken. Het wetsontwerp voorziet ook in controlemechanismen.

In de krant De Standaard staat professor strafrecht Joachim Meese (UA) maandag kritisch tegenover de introductie van burgerinfiltranten. "Wie een burger inschakelt als infiltrant, moet heel veel vertrouwen stellen in die persoon. En een betrouwbare crimineel, is dat geen contradictio in terminis?", vraagt Meese zich af.

Screening en controle

De regering ging in mei vorig jaar al akkoord met het principe van burgerinfiltranten. Een tweetal weken geleden werd het wetsontwerp in de Kamer ingediend. De tekst bepaalt dat burgerinfiltratie enkel mogelijk wordt als politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. De infiltrant moet meerderjarig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn en zal zeer goed gescreend worden. Ook tijdens een operatie wordt zijn handel en wandel continu tegen het licht gehouden. Voor zijn inzet is groen licht nodig van het openbaar ministerie. Een rechter zal doorlopend controle uitoefenen.

De burgerinfiltranten zullen ook "minder belangrijke misdrijven" mogen plegen, zoals chauffeur zijn voor criminelen of een auto of flat voor hen huren. Ook daar is eerst het fiat van het openbaar ministerie nodig en zal permanent controle worden uitgeoefend door de politie en de rechtbank. Wanneer de burgerinfiltrant de vooropgestelde regels met de voeten treedt, zal hij of zij hiervoor dezelfde straf krijgen als iemand die geen infiltrant is.

"Nuttig"

Het kabinet van minister Geens benadrukt vanmiddag dat een burgerinfiltrant een ex-crimineel kan, maar helemaal niet moet zijn. Net zoals informanten vandaag ook ex-criminelen kunnen zijn. Het wijst erop dat de betrokkene nuttig moet zijn om gemakkelijk te kunnen infiltreren in het criminele milieu, zonder dat het criminele milieu daar vragen over stelt.

Om na te gaan of iemand geschikt is, schrijft het wetsontwerp ook een uitgebreide plicht tot risicoanalyse voor. Daarnaast zal het openbaar ministerie verregaande maatregelen kunnen nemen om de burgerinfiltrant te controleren, zoals afluisteren, observatie, financieel toezicht, zelfs een tegeninfiltratie door een politieambtenaar. Bij de speciale eenheden wordt een team van controleambtenaren geïnstalleerd die maatregelen ter controle zullen uitvoeren, los van het eigenlijke onderzoek waarin de burgerinfiltrant wordt ingezet.

De wettelijke regeling voor burgerinfiltranten was ook een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016.