Ex-collega's én ex-gangster nemen het op voor juwelier die overvaller doodschoot: "Er zullen nog doden vallen" KSN

12 juli 2018

05u00 25 "Er zullen nog doden vallen in onze sector, want heel wat juweliers voelen zich in de steek gelaten door justitie en nemen geen verzekering meer." Dat voorspelt Jan Orye (55), voorzitter van de federatie van juwelenhandelaars Ars Nobilis, nadat een juwelier vorig weekend een overvaller doodschoot. Opmerkelijk: ex-gangster Ivo Versluys (63) geeft hem gelijk.

Beroepsvereniging Ars Nobilis pleit, naar aanleiding van de doodgeschoten overvaller in Oostakker, voor een betere samenwerking met de verzekeringssector. "Nu worden er zéér zware eisen gesteld rond allerlei beveiligingstechnieken vooraleer je zelfs maar in aanmerking komt voor een polis. Een erg dure operatie. En dan moet je je nog blijven aanpassen als de verzekeraars hun eisen wijzigen", zegt voorzitter Jan Orye, die zelf ooit het slachtoffer werd van een tigerkidnapping. "Daardoor haken heel wat juweliers af. Als ze dan overvallen worden, moeten ze zelf voor alle kosten opdraaien." In die zin toont de vereniging begrip voor de reactie van de juwelier in Oostakker.

Opmerkelijk: ex-gangster Ivo Versluys neemt het ook op voor de juwelier. "Ik heb zelf drie keer toegeslagen bij een juwelier, maar kwam erachter dat juweliers vaak bewapend waren en zelf zo fel reageerden omdat ze bij een overval vaak maar de helft van de gestolen goederen vergoed kregen van de verzekering en de rest uit eigen zak moesten dekken. Zo pluimde ik onrechtstreeks die mensen, en dat wilde ik eigenlijk niet. Het was de hoofdreden om daarna altijd voor bank- en postkantoren te kiezen die wel 100% verzekerd waren."

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!