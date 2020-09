Ex-ceo Fortis: “Ik had liever proces gehad”

De voormalige Fortis-CEO Jean-Paul Votron, een van de hoofdrolspelers in de val van de bankreus, betreurt dat het niet tot een rechtszaak is gekomen. Dat is opmerkelijk omdat vele betrokkenen vorige week blij waren dat het strafrechtelijke dossier op niets is uitgedraaid. Elders klonk veel verontwaardiging dat het proces over het gigantische financiële drama verjaart . Dat schrijft De Tijd zaterdag.