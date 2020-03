Ex-CEO Antwerp en Zulte Waregem Patrick Decuyper riskeert 2 jaar cel mvdb/Belga

14u57 0 Het Brussels parket heeft gevangenisstraffen tot 2 jaar en geldboetes gevorderd voor fraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity (inmiddels failliet). In het dossier staan naast het bedrijf Enfinity zelf ook oprichter Patrick Decuyper terecht, bekend als de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, naast nog een tiental andere personen en bedrijven. Voor Decuyper eiste het parket twee jaar cel, een geldboete en een verbod om nog als bestuurder van vennootschappen op te treden.

Volgens het parket werd geknoeid met het tijdstip waarop de zonnepanelen op de daken van drie grote bedrijven begonnen te werken. Het gaat om zonnepanelen die Enfinity plaatste op de daken van de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk langs de E17, en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse.



In de aanvragen voor de groenestroomcertificaten stond te lezen dat de zonnepanelen al in 2010 in dienst waren genomen, terwijl de installaties op dat moment nog in opbouw waren en pas het jaar nadien volledig klaar waren. In 2010 was een groenestroomcertificaat nog 350 euro waard, terwijl dat in de eerste helft van 2011 nog maar 330 euro was, en later nog lager.

Anoniem telefoontje

Het dossier ging aan het rollen toen de Vlaamse Regulator van de Elektriciteist- en Gasmarkt (VREG) op 24 januari 2011 een anoniem telefoontje kreeg. “Daarin werd gemeld dat er gefoefeld werd met de installatie van zonnepanelen bij een bedrijf in Oudenaarde", zei meester Tom Bauwens, advocaat van de VREG. "Een controle door Eandis leerde op 25 januari dat die installatie inderdaad nog niet afgewerkt was. Toen er daarop een aanvraag voor groenestroomcertificaten voor die installatie gedaan werd en daarbij een keuringsverslag zat waarin gesteld werd dat de installatie al op 31 december 2010 in orde was, besloot de VREG meteen klacht in te dienen.”

Onder druk gezet

Het onderzoek bracht vervolgens aan het licht dat er ook in Deerlijk en Ronse gesjoemeld zou geweest zij. De keuringsverslagen voor de drie installaties waren van de hand van Patrick V.R. een controleur die voor keurdersbureau BTV, het Technisch Bureau Verbrugghen, werkte. Die man gaf toe dat hij de drie betrokken werven in december 2010 en januari 2011 bezocht, toen vaststelde dat de installaties allesbehalve klaar waren maar wel keuringsverslagen opstelde waaruit moest blijken dat de installaties al op 31 december 2010 in orde waren. Volgens V.R. werd hij door Decuyper onder druk gezet om die vervalsingen te plegen.

"Er kan geen twijfel over bestaan dat de bedrijfsleiders van Enfinity en de aanverwante bedrijven perfect wisten dat de installaties op 31 december 2010 volledig in orde moesten zijn om in aanmerking te komen voor de groenestroomcertificaten van 350 euro", ging meester Bauwens verder. "Dat blijkt uit mailverkeer tussen hen onderling en tussen hen en de VREG. Daaruit blijkt ook dat Decuyper vroeg om 'minnelijk iets te regelen met de keurder', en dat ze er allemaal van uitgingen dat de VREG toch niet zou komen controleren.”

3,7 miljoen euro meer

Een keuring van de installaties in 2010 en de bijbehorende groenestroomcertificaten had de betrokken bedrijven zowat 3,7 miljoen meer opgeleverd dan een keuring in 2011, aldus de advocaat van de VREG. Volgens Eandis en Fluvius, die zich ook burgerlijke partij stelden, is het bedrag van de fraude nog een stuk groter: "Die installaties hebben uiteindelijk pas in 2016 een officiële keuring gekregen, en kunnen pas vanaf dan groenestroomcertificaten opleveren. Het volledige bedrag dat ze dus ten onrechte sinds 2011 gekregen hebben, bedraagt 12 miljoen euro.”

Het parket eiste vrijdag 2 jaar cel voor Patrick Decuyper en celstraffen van 1 en 2 jaar tegen zes andere betrokkenen, medewerkers en investeerders van Enfinity en aanverwante bedrijven. Voor keurdersbureau BTV werd de vrijspraak gevraagd maar voor controleur Patrick V.R. werd 3 jaar cel gevorderd, omdat die volgens het parket de zwaarste verantwoordelijkheid droeg.



Het volledige bedrag dat ze ten onrechte sinds 2011 gekregen hebben, bedraagt 12 miljoen euro VREG-advocaat Tom Bauwens

"Het doel van die keuring is immers niet alleen de subsidies, maar ook en vooral nagaan of die installaties wel veilig zijn", sprak substituut Olivier Coene. "Het gaat om gigantische installaties op de daken van industriële gebouwen. Die keuring moet ervoor zorgen dat de arbeiders in die gebouwen veilig kunnen werken, dat er daar geen gigantische dakbrand ontstaat die het hele gebouw in de as legt. De verdediging komt op 13 en 20 maart aan het woord.