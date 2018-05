Ex-buurjongen (25) bekent dat hij kapster Julie (24) gewurgd heeft: "In impuls gehandeld" Redactie

06 mei 2018

11u48

Bron: belga 1178 Het Leuvense gerecht heeft zaterdagmiddag de 25-jarige B.W. uit Boutersem opgepakt wegens doodslag op de 24-jarige Julie Quintens uit Tienen. Hij heeft toegegeven de vrouw gewurgd te hebben en is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens doodslag. Hij verschijnt dinsdag voor de Leuvense raadkamer. Dat is vernomen bij parketwoordvoerder Sarah Callewaert.

"De verdachte is een man die opgegroeid is in een pand in de omgeving van de ouderlijke woning van het slachtoffer in Boutersem en kende haar eerder oppervlakkig. Hij heeft tijdens het verhoor geen reden gegeven voor zijn daad en stelt dat hij in een impuls gehandeld heeft. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet om meer duidelijkheid te scheppen in de persoonlijkheid van de verdachte en zijn motieven", aldus Callewaert.

Vorige week vrijdag daagde Julie niet op op haar werk, kapsalon New Look in het Vlaams-Brabantse Roosbeek (Boutersem). De uitbater probeerde haar meermaals te bereiken op haar gsm. Omdat het niet haar gewoonte was om te laat te komen, belde hij uiteindelijk naar haar vader, Peter Quintens. Hij was degene die de vrouw tegen de middag levenloos aantrof in het huis dat ze met haar broer en schoonzus deelde in Tienen - zij wonen op het gelijkvloers, Julie woonde boven.

De kapster lag naar verluidt languit op de vloer. Volledig gekleed, maar in een onnatuurlijke houding. Op het eerste gezicht liep er enkel wat bloed uit haar neus. Haar vader rende in paniek naar de buren. Het gerecht ging meteen uit van een verdacht overlijden en beval een autopsie. Volgens Sarah Callewaert van het Leuvense parket heeft deze uitgewezen dat de vrouw een gewelddadige dood stierf.