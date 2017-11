Ex-burgemeester Hilde Claes kiest voor job in het onderwijs ADV

Bron: belga 2 BELGA Hilde Claes (sp.a), de ex-burgemeester van Hasselt, werkt sinds oktober als coördinator voor het ­Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs Limburg. Het is haar ­eerste job sinds ze ­gedwongen moest ­aftreden als burgemeester, staat in de kranten van Mediahuis.

In 2016 kwam Claes in opspraak door een dubieuze toekenning van een contract van 6.790 euro aan het communicatiebedrijf van de partner van haar kabinetschef. Audit Vlaanderen sprak toen van "een absoluut en onweerlegbaar vermoeden van belangenvermenging".

Haar nieuwe baan kreeg ze niet in de schoot geworpen, klinkt het in de krant. "Ze is na een ­examen als beste uit de bus gekomen", zegt gedeputeerde voor Onderwijs Jean-Paul Peuskens.



De sp.a'ster wil trouwens niet kwijt of ze al dan niet meedoet aan de lokale verkiezingen van 2018. Eerder dit jaar waren er al geruchten dat Claes een nieuwe partij zou oprichten.