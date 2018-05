Ex-bondscoach Georges Leekens stapt in de lokale politiek Katleen Vastiau

04 mei 2018

20u04

Bron: VTM NIEUWS 0 Voormalig bondscoach Georges Leekens stapt in de lokale politiek en zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in het West-Vlaamse Oostkamp. Dat laat CD&V-voorzitter Wouter Beke weten via Twitter.

Leekens wordt lijstduwer voor de CD&V in Oostkamp, de gemeente waar hij woont. “Ik geniet alle dagen van de Oostkampse levenskwaliteit en geef daarom graag iets terug”, quote Beke Leekens.

De bijna 69-jarige Leekens was tweemaal bondscoach van de Rode Duivels. Daarnaast werkte hij in binnen- en buitenland als trainer. Vandaag is hij bondscoach van Hongarije.

Burgemeester @deKeyserJan van de strafste gemeente van Vlaanderen, pakt uit met straffe lijst en verrassende duwer: Georges Leekens. "Ik geniet alle dagen van de Oostkampse levenskwaliteit & geef daarom graag iets terug." Succes op de #dewegvooruit, gasten! Wouter Beke(@ wbeke) link