Ex-bokser Ismail Abdoul krijgt werkstraf voor incasseren pensioen dode vader Abdoul incasseerde 14.500 euro pensioengeld van zijn overleden vader Jürgen Eeckhout

10u06

Bron: Eigen berichtgeving 3 BELGA (Archieffoto) Voormalig profbokser Ismail Abdoul uit Destelbergen is vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor uitkeringsfraude. De man ontving in totaal 14.500 euro pensioengeld van zijn vader, terwijl de man al anderhalf jaar eerder overleden was.

Abdoul viel door de mand toen hij zich aan het loket van de burgerlijke stand van Destelbergen meldde met een wildvreemde man. Het paspoort van zijn vader was vervallen en de oudere man moest zich uitgeven als zijn vader. Alleen leek die totaal niet op de foto op het vervallen identiteitsbewijs. Na onderzoek kwam aan het licht dat de vader al lange tijd overleden was in thuisland Mauritanië. Lang moesten ze niet zoeken: Abdoul had het in een interview over zijn laatste bokskamp laten vallen.

De stroman aan het loket bleek iemand zonder papieren, die niet verder vervolgd werd.

Dit moet de laatste uitschuiver zijn. Stop met die 'onnozeliteiten', maat Rechtbankvoorzitter

Volgens het openbaar ministerie werd er "op schaamteloze wijze van de Belgische staat geprofiteerd" door Abdoul, die nu in de bouwsector werkt. "Gelet op het feit dat hij zijn leven wil beteren, dat hij een gezin heeft en collectieve schuldenrekening volgt, ben ik echter bereid mild te zijn. Ik vraag een werkstraf van 300 uur", vorderde de aanklager bij de behandeling van de zaak.

Jan Van Der Straeten, de advocaat van Abdoul, wou ook een werkstraf maar geen geldboete.

Ook gelogen tegen vrouw

Abdoul riskeerde zes maanden tot drie jaar cel voor de feiten, maar de rechtbank gaf hem ondanks zijn uitgebreid strafblad nog een kans. "Een criminele carrière is als een rijbewijs met punten. U hebt er heel veel slechte gescoord, maar u hebt ook punten ingehaald, door al heel lang aan het werk te zijn en betrekkelijk weinig misdrijven te plegen. Dit moet de laatste uitschuiver zijn. Stop met die 'onnozeliteiten', maat", zei rechtbankvoorzitter Peter Coppens, die 150 uur werkstraf oplegde.

De ex-bokser bevestigde dat vanmorgen voor de rechtbank. "De familiale sanctie is ook niet onaardig", stelde zijn advocaat, omdat hij ook tegen zijn vrouw gelogen had over de feiten.