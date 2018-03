Ex-bokser die twee agenten neerstak in Schaarbeek riskeert in beroep 15 jaar cel SVM

15 maart 2018

17u54

Bron: Belga 6 Het hof van beroep van Brussel eist 15 jaar cel tegen Hicham Diop. De man stak in oktober 2016 twee politieagenten neer in Schaarbeek.

De correctionele rechtbank had Diop in oktober veroordeeld tot 9 jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het federaal parket ging daartegen in beroep omdat het meent dat er sprake is van moordpoging in een terroristische context.

Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten een neusbreuk op. Diop, een ex-militair en voormalig bokser, kreeg tijdens die vechtpartij een kogel in het been.

"Geen islamitische leuzen"

Volgens het federaal parket kon er geen twijfel over bestaan dat Diop de bedoeling had een van de agenten te doden. Ook het terroristisch karakter stond buiten kijf: Diop had er in zijn verklaringen zelf naar verwezen en IS had opgeroepen om net dat soort aanvallen uit te voeren.

De rechtbank stelde vast dat een aantal elementen inderdaad in de richting van terrorisme wezen. Zo meende de Staatsveiligheid dat Diop het plan had opgevat om naar Syrië te trekken en was hij in de zomer van 2016 in Turkije geweest, een doorreisland voor Syrië-strijders. Anderzijds uitte Diop volgens de rechtbank geen islamitische leuzen tijdens zijn aanval.

Ander motief

"Als hij tijdens de feiten gedood was, zou niemand dus geweten hebben wat zijn motief was", klonk het in het vonnis. "Dat is niet de houding van andere zelfmoordterroristen, zij willen net duidelijk maken waarom ze hun daad plegen. Diop sloeg na de aanval ook wartaal uit. Zijn versie dat hij slechts blufte over IS is dus niet geheel ongeloofwaardig."

Er is volgens de rechtbank ook nog een ander motief mogelijk voor de aanval, meer bepaald het ongeval waarvan Diop in 2011 het slachtoffer was. De man werd toen aangereden door een wagen van de federale politie en zag daarin een complot tegen hem.

"Minstens deels wraakoefening"

"Ook het overlijden van zijn dochtertje weet hij onrechtstreeks aan de politie", ging de rechtbank voort. "Er is dus geen twijfel dat de aanval minstens gedeeltelijk een wraakoefening was, ingegeven door die complottheorieën waarin hij geloofde."

Volgens de rechtbank was er ook geen sprake van een moordpoging. Diop staakte zijn aanval immers. "Hij was nochtans sterk genoeg en een voldoende ervaren vechter om het slachtoffer af te maken als hij dat wilde", besloot de rechtbank.

"Langs achter gestoken"

Meester Bernard Tieleman, de advocaat van de twee aangevallen agenten, reageerde toen teleurgesteld. "Ik heb alle respect voor de rechtbank, maar begrijp niet dat men dit niet als een terreurdaad heeft beschouwd", klonk het. "Niet alleen de modus operandi wees erop, ook een heleboel andere elementen in het dossier, zoals de voorgeschiedenis van deze man. Dat de rechtbank ook geoordeeld heeft dat het geen moordpoging was, begrijp ik nog minder. Die man heeft langs achter gestoken, op een vitale plaats."