Ex-bokser die twee agenten neerstak in beroep tot 15 jaar cel veroordeeld TT

20 april 2018

10u40

Bron: Belga 1 Het hof van beroep van Brussel heeft Hicham Diop tot vijftien jaar gevangenisstraf voor poging tot moord veroordeeld, maar verwerpt wel de verzwarende omstandigheid van terrorisme. De ex-bokser stak in oktober 2016 twee politieagenten neer in Schaarbeek.

Het openbaar ministerie had 15 jaar cel geëist tegen de ex-bokser, die hij nu ook krijgt.

De correctionele rechtbank had Diop in oktober vorig jaar nog veroordeeld tot negen jaar cel voor opzettelijke slagen en verwondingen. Het federaal parket ging daartegen in beroep omdat het meende dat er sprake is van moordpoging in een terroristische context. Diop is nu effectief veroordeeld voor moordpoging, voor de tenlastelegging van terrorisme werd hij vrijgesproken.

De verdediging van Diop vroeg voor hun cliënt een veroordeling van vijf jaar cel met voorwaardelijke opschorting.