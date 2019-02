Ex-Bende van Nijvel-speurder Philippe V. vrijgelaten onder voorwaarden TT

14 februari 2019

11u21

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de Bende van Nijvel heeft de onderzoeksrechter in Charleroi Philippe V., een van de twee ex-speurders die aangehouden werd op verdenking van manipulatie, vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt het federaal parket.

De voormalige speurder van de Delta-cel Philippe V. (61) werd als eerste aangehouden door de onderzoeksrechter in Charleroi. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986. Ook François A. (70), die deel uitmaakte van de Waalse onderzoekscel, werd daarvoor aangehouden.

In de zwaaikom in Ronquières werden op 6 november 1986 zakken ontdekt met bewijsmateriaal dat de feiten van de Bende van Nijvel aan elkaar linkt. De vondst werd gedaan door de Delta-cel onder leiding van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch, nadat Waalse speurders bij een eerdere speuractie een jaar ervoor niets hadden gevonden.

"Geen informant”

De twee ex-speurders werden maandag met elkaar geconfronteerd. Philippe V. verklaarde in 1997 in het parlement aan de Tweede Bendecommissie dat hij een aantal pv’s herbekeken had, waaruit bleek dat de zwaaikom de eerste keer op een amateuristische manier doorzocht werd. V. stelde later dat hij het bewuste proces-verbaal kreeg van François A. Die ontkende eerst dat hij het pv overmaakte, maar gaf dat wel toe tijdens een eerste confrontatie enkele jaren geleden.

De speurders wilden met een nieuwe confrontatie duidelijkheid krijgen of A. of V. een informant hadden, die mogelijk meer weet over de Bende van Nijvel. De ex-speurders blijven echter bij hun eerdere verklaringen dat er geen informant was.

Tussen V. en A. waren er ten tijde van het Bende-onderzoek in de jaren ‘80 al regelmatige contacten, maar tussen de cel Delta en de Waalse speurders waren er conflicten over de aanpak van het onderzoek. Volgens de eerdere verklaringen van de ex-speurders heeft François A. zonder medeweten van zijn oversten het pv gekopieerd, en dan in een café in Brussel aan Philippe V. bezorgd. Die manier van werken zou nodig geweest zijn wegens de concurrentie tussen de speurdersteams in Vlaanderen en Wallonië.

Alleen A. blijft momenteel aangehouden in het onderzoek. Philippe V. zat drie weken in de cel, François A. zit intussen twee weken opgesloten.