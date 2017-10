Ex-bankdirecteur moet 1,1 miljoen euro aan klanten terugbetalen EB

20u58

Bron: Belga 2 photo_news De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Joseph V.B. (70) veroordeeld tot achttien maanden cel, 9.000 euro boete en een beroepsverbod van acht jaar. De vroegere directeur van de Kredietbank in Wuustwezel had 1,1 miljoen euro van zijn klanten verduisterd en maakte zichzelf vervolgens 'onvermogend' om hen niet te moeten terugbetalen. De rechtbank verklaarde 1,9 miljoen euro verbeurd. Met dat geld worden de slachtoffers vergoed.

Het onderzoek ging in november 2007 van start, nadat vier gedupeerden klacht hadden ingediend. Ze hadden begin jaren negentig ruim 1,1 miljoen euro belegd via Joseph V.B. In augustus 2001 stuurde hij een brief om te melden dat hij hen niet kon terugbetalen. Hij had alles aan een zekere Cornelius M. toevertrouwd, die met de gelden een internationale drugs- en sigarettensmokkel had opgezet.

Joseph V.B. werd in 2001 veroordeeld voor drugshandel en in 2007 voor misbruik van vertrouwen. Hij werd ook veroordeeld tot het terugbetalen van de slachtoffers, maar zij hebben nog altijd geen euro gezien.

De beklaagde maakte zich via allerlei spitsvondigheden 'onvermogend'. Zo scheidde hij op papier van zijn echtgenote Yvonne J. en gaf hij haar de gezinswoning. Hij liet zich daarna officieel inschrijven op een postbusadres, maar verbleef in werkelijkheid gewoon bij zijn vrouw.

Zijn persoonlijk vermogen bracht hij onder in twee patrimoniumvennootschappen. Hij stelde onder meer zijn vrouw, zijn zoon Tom en ook Cornelius M. als bestuurders aan, maar hield achter de schermen de touwtjes zelf stevig in handen.

De rechtbank acht het bewezen dat hij zich 'bedrieglijk onvermogend' had gemaakt en veroordeelt hem nu tot een effectieve celstraf, boete en beroepsverbod. Yvonne J. kreeg één jaar cel met uitstel, zijn zoon Tom acht maanden cel met uitstel en de vijf andere 'bestuurders' celstraffen tot één jaar met uitstel. De twee vennootschappen moeten 24.000 euro boete betalen, waarvan 15.000 euro effectief.