Everzwijnen woelen golfterrein om mvdb

14 november 2018

06u36

Bron: TV Limburg 4 De Limburg Golf & Country Club in Houthalen-Helchteren heeft in de nacht van maandag op dinsdag ongewenst bezoek gekregen van everzwijnen, meldt TV Limburg.

Op tientallen plaatsen hebben de wilde dieren het gazon van het golfterrein helemaal omgewoeld. De achttien holes tellende golfbaan is helemaal afgezet met schrikdraad, maar de everzwijnen vonden een doorgang via de parking. De schade wordt geraamd op 6.000 euro. Om toekomstig everzwijnenbezoek te vermijden, komt er nu ook aan de parking schrikdraad.

De grote populatie aan everzwijnen is al jaren een plaag in de streek. Zo veroorzaken de beesten schade in de tuinen van bewoners en op sportterreinen. Joggers en wandelaars worden geregeld met de dieren geconfronteerd.