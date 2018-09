Everzwijnen slaan vijfde keer toe in twee weken in Limburg: "Dat het Agentschap voor Natuur en Bos hun bossen maar omheint" Redactie

11 september 2018

19u31

Bron: TV Limburg, Radio 1 2 Bewoners op de grens tussen Heusden en Houthalen zijn het meer dan beu dat kuddes everzwijnen hun tuinen komen omwoelen. Dat gebeurde vanochtend al voor de vijfde keer in amper twee weken tijd. De buurtbewoners krijgen de volle steun van burgemeester van Heusden-Zolder, die het Agentschap Natuur en Bos op zijn verantwoordelijk wijst: "Dat ze hun bossen omheinen".

De burgemeester van Heusden-Zolder, Mario Borremans (GOED), reageert fel op de ravage die wilde everzwijnen de laatste weken hebben aangericht op verscheidene plaatsen in Limburg. Hij vindt dat het Agentschap voor Natuur en Bos zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

"Het agentschap heeft heel wat bossen in beheer", zegt hij op TV Limburg. "Dat men die dan maar eens omheint. Zij vinden dat elke privépersoon zijn domein moet omheinen. Dan moeten zij dat misschien zelf maar doen met hun bossen." Op Radio 1 had hij het over "tientallen klachten", die bij hem de voorbije weken binnenliepen. Borremans pleitte er ook voor dat de everzwijnen "in élk bos waar ze zich begeven, zouden kunnen bejaagd worden, zowel in natuur- als in bosgebied". Dat is nu niet het geval.

Hij herhaalde nog eens dat de bossen zouden moeten worden omheind zodat de everzwijnen er niet meer uit kunnen, "als ze dan toch de populatie niet kunnen terugdrijven". Hij vindt het verkeerd dat de mensen op kosten gejaagd zouden worden en zelf hun eigendommen zouden moeten omheinen als bescherming tegen de everzwijnen.