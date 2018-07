Evergem schrapt Vlaams dansfeest: halve finale van Duivels krijgt voorrang SVM

In Evergem is het volksfeest 'Evergem zingt en swingt' geannuleerd door de halve WK-finale van de Rode Duivels. "Een geval van overmacht", zegt de organisatie. Het evenement kadert in Vlaanderen Feest!, een elfdaagse met zowat 1.100 kleine en grote evenementen over heel Vlaanderen. Zowat 2 procent van de Vlaamsgezinde agenda moet wijken voor de Belgische dominantie op het WK.

In overleg met alle betrokkenen (fanfares, koren, dansers en vrijwilligers) heeft het gemeentebestuur van Evergem beslist om het Vlaamse dansfeest af te gelasten. "Ik schat dat ongeveer 2 procent van alle geplande activiteiten op onze Vlaamse feestdag een uur vervroegd zijn, na de wedstrijd plaatsvinden of deels geannuleerd zijn", zegt An De Moor, voorzitter van de vzw Vlaanderen Feest.

Bij de wedstrijd tegen Brazilië vervroegde Bredene een Nederlandstalig optreden, in Asse en Berendrecht werden concerten later gehouden. In Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwevezele werd een stuk van het programma later gepland. In Zwevezele gebeurde dat onder de titel 'Red devils en Vlaanderen Feest slaan handen in elkaar'.

Yevgueni kon vorige vrijdag in Deurne niet optreden, maar de Ketnetband kon in de namiddag wel zingen. In Geraardsbergen ging een viering in de kerk niet door omdat het WK-gebeuren op de omliggende markt voor problemen zou zorgen.

In Kortrijk stond 'Vlaanderen Zingt' geprogrammeerd voor 10 juli, dat evenement wordt nu een dag uitgesteld.