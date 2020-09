Evenveel nieuwe ziekenhuisopnames als midden maart: dit is waarom situatie nu toch heel anders is KVDS

23 september 2020

11u51 0 Het aantal ziekenhuisopnames zit vandaag op hetzelfde niveau als midden maart, toen onze regering een reeks strenge maatregelen afkondigde om de uitbraak van het coronavirus in te dijken. Toch is de situatie nu helemaal anders, volgens viroloog Steven Van Gucht. En dat heeft alles te maken met de snelheid waarmee de cijfers toenemen.



Dinsdag werden 69 nieuwe hospitalisaties gerapporteerd bij Sciensano en daarmee zitten we op hetzelfde niveau als midden maart, aan het begin van de eerste golf. Op 15 maart werden er 71 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Toen volgde een lockdown, waarbij onder meer scholen en horeca dichtgingen. Zo ver zijn we nu echter nog niet.

Groot verschil

“Er is gelukkig een groot verschil tussen toen en nu”, aldus Van Gucht. “Dat heeft vooral te maken met de snelheid waarmee de cijfers toenemen. Dat gebeurt nu trager. Wanneer het virus op volle kruissnelheid komt en zich onverhinderd kan verspreiden in de samenleving, is er sprake van een verdubbeling van de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames om de drie dagen.”





Momenteel zien we dat een verdubbeling nog tien dagen in beslag neemt, dat is een stuk trager dus dan in maart. “Dat is alleen te danken aan het feit dat we ons nu op een andere manier gedragen en anders leven, waardoor het virus minder snel kan doorstoten naar anderen”, aldus Van Gucht nog.

